Bénin : des ouvrages modernes d’eau potable réceptionnés à Banikoara

Photo : DR

L’Agence nationale d’approvisionnement en eau potable en milieu rural (ANAEPMR) a entamé, du 22 au 25 juillet 2025, une mission dans la commune de Banikoara pour vérifier et réceptionner des infrastructures hydrauliques réalisées dans le cadre du Projet d’amélioration des systèmes d’approvisionnement en eau potable dans 24 villages du Bénin (PASAEP-24).

Conformément aux procédures, la délégation composée de cadres de l’ANAEPMR, de représentants de la Direction générale des marchés publics (DGMP), de la Direction générale du budget (DGB), de la Direction nationale de contrôle des financements (DNCF), de la préfecture de l’Alibori et des autorités communales, a inspecté les ouvrages afin d’en évaluer la conformité aux cahiers des charges avant d’en prononcer la réception provisoire.

Les visites des deux premières journées ont permis de constater l’achèvement des installations dans les arrondissements de Soroko et Toura, où les équipements ont été validés. Dans ces localités, les habitants ont exprimé leur satisfaction et remercié le chef de l’État pour les efforts consentis en faveur de l’accès universel à l’eau potable.

Les ouvrages réceptionnés marquent une étape dans la modernisation de l’accès à l’eau en milieu rural. Le gouvernement a en effet opté pour le remplacement progressif des pompes à motricité humaine par des Systèmes d’approvisionnement en eau potable multi-villages (SAEPmV), plus performants et adaptés aux besoins croissants des populations.

Les infrastructures réceptionnées comprennent un système de production d’eau comportant le captage, les locaux techniques et les équipements d’exploitation. Le réseau de transport est constitué de tuyaux en PVC, avec des pièces spéciales et de la robinetterie déjà acheminées sur les sites de Kokey et Dame. Quant aux ouvrages d’accès à l’eau, ils sont constitués essentiellement de bornes-fontaines de type standard, réalisées par la société KABOURA.