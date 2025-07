Bénin : Des voleurs de compteurs d’eau de la Soneb arrêtés par la Police

Un véhicule de la police républicaine

La police du 13ᵉ arrondissement de Cotonou a mis fin, mardi 29 juillet 2025, aux agissements d’un réseau spécialisé dans le vol de compteurs d’eau de la SONEB. Selon les précisions apportées sur les plateformes digitales de la Police, cette opération fait suite aux nombreuses plaintes des usagers confrontés à des disparitions répétées de leurs installations à domicile.

Alertée par la recrudescence des cas dans plusieurs quartiers, l’unité de police a mené une enquête discrète, débouchant sur l’infiltration d’un groupe de jeunes délinquants opérant principalement dans la zone Est de Godomey, à proximité de la juridiction du 13ᵉ arrondissement.

L’intervention, menée à l’aube du 29 juillet, a permis l’arrestation de six individus pris en flagrant délit avec une quantité importante de compteurs déjà endommagés. Le groupe était composé de sans-abri et de receleurs de métaux, souvent actifs dans les environs du parc de gros porteurs de Godomey, qui servait de base arrière à leurs activités illicites. Les six mis en cause sont actuellement en garde à vue. Ils seront prochainement présentés au procureur de la République dans le cadre de la poursuite de l’enquête.