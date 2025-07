Bénin : Elle fabrique des boissons au chanvre indien et est arrêtée…

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Dans le cadre de l’opération nationale « Faucon Pèlerin 2025 », le commissariat du 1er arrondissement de Cotonou a procédé à l’interpellation d’une femme accusée de produire et de commercialiser des boissons alcoolisées à base de chanvre indien. Cette arrestation fait suite à plusieurs actions menées dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, notamment le démantèlement récent de ghettos à Tokplégbé.

Les faits se sont déroulés dans le quartier Yagbé. Informée de l’existence d’un site de production illégale, la police a planifié une opération ciblée au domicile de la principale suspecte. La perquisition a permis la saisie d’une quantité importante de chanvre indien, de produits psychotropes divers, ainsi que d’un récipient contenant du chanvre trempé dans du Sodabi, une boisson locale à forte teneur alcoolique, conditionné en bidons.

Sur place, sept individus, surpris en pleine consommation de ces substances, ont également été interpellés. Tous les mis en cause ont été placés en garde à vue, en attendant leur transfert à l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Drogue et des Précurseurs (OCERTID) pour la suite de la procédure judiciaire. Cette intervention s’inscrit dans une série d’actions menées par la Police républicaine pour renforcer la sécurité publique et assainir les zones urbaines des réseaux liés à la drogue et aux produits dérivés du chanvre indien.