Bénin : fin de l’interdiction d’exportation des produits vivriers

L’interdiction temporaire de sortie des produits vivriers du territoire béninois est arrivée à terme. Une note officielle du ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) adressée au ministère de l’Intérieur en date du 23 juin 2025, confirme la fin de cette mesure. La décision initiale avait été prise par l’arrêté n°2024-051/MIC/MAEP/MEF/DC/SGM/DGD/DCI/SA du 7 juin 2024.

Elle interdisait l’exportation de certaines denrées pour des raisons liées à la sécurité alimentaire nationale. Dans une correspondance signée par le Secrétaire général adjoint du MIC, Kocou Zéphiryn Pognon, il est indiqué que la période de validité de l’arrêté est désormais échue, conformément aux articles 1 et 4 du texte.

« En conséquence, les céréales, les tubercules et leurs dérivés, notamment les farines et le gari, peuvent à nouveau être exportés, dans le respect des dispositions en vigueur », précise la note. Cette levée marque la reprise des activités commerciales à l’export pour les opérateurs du secteur vivrier. Producteurs, commerçants et exportateurs sont désormais autorisés à réintégrer les circuits sous-régionaux et internationaux.