Bénin : La CENA fixe la répartition des sièges pour les communales de 2026

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) du Bénin a franchi une étape cruciale dans la préparation des élections communales de 2026. Par une décision officielle, la N°011/CENA/PT/RAP/DGE/SP, l’institution a rendu publique la répartition des sièges à pourvoir par circonscription électorale, une mesure attendue qui structure d’ores et déjà le paysage politique local.

Signée le 15 juillet 2025 par le président de la CENA, Sacca Lafia, cette décision s’inscrit en droite ligne de l’article 183 de la loi n°2024-13. Cette dernière vient modifier et compléter la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019, portant Code électoral en République du Bénin. Ce texte fondamental a pour objectif de déterminer, commune par commune, le nombre précis de sièges qui seront mis en jeu pour les conseils communaux lors du scrutin à venir.

La démarche de la CENA prend en compte les évolutions démographiques et administratives que le territoire national a connues. Cette adaptation est essentielle pour garantir une représentation juste et équitable des populations au sein des instances locales. En effet, l’objectif affirmé est de renforcer le principe de la démocratie de proximité, en veillant à ce que chaque citoyen soit représenté de manière proportionnelle dans les organes de décision de sa collectivité.

La publication de cette décision est plus qu’une formalité administrative ; elle marque le début concret des préparatifs techniques des prochaines élections. Pour les partis politiques, cette répartition des sièges offre une visibilité indispensable pour élaborer leurs stratégies électorales, identifier les zones à fort potentiel et positionner leurs candidats. Les acteurs électoraux et, plus largement, les électeurs, peuvent désormais mieux se projeter sur les enjeux locaux spécifiques à chaque circonscription.

La décision N°011/CENA/PT/RAP/DGE/SP prend effet dès la date de sa signature et sera publiée dans toutes les instances où cela sera nécessaire, assurant ainsi une diffusion large et transparente de l'information. Cette avancée de la CENA est un signal fort envoyé à l'ensemble des parties prenantes, soulignant la volonté de l'institution de garantir un processus électoral clair et organisé pour les communales de 2026, au cœur de la gouvernance locale béninoise. Ci-dessous le tableau