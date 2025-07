Bénin : La Criet condamne lourdement d’anciens responsables de la Srtb (Ex-Ortb)

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu ce mercredi 9 juillet 2025 son verdict dans le dossier de détournement de fonds impliquant plusieurs anciens responsables de l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB) devenue SRTB. Sur les neuf prévenus poursuivis, sept ont été condamnés à des peines allant de quatre à dix ans de réclusion criminelle selon Bip Radio.

Le principal accusé, ancien directeur financier de l’institution, a été reconnu coupable de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Il écope de dix ans de réclusion criminelle et d’une amende de cent millions de francs CFA. L’ex-directrice régionale de l’ORTB a, quant à elle, été condamnée à quatre ans de prison et à dix millions de francs CFA d’amende pour complicité de détournement de deniers publics.

Quatre autres prévenus ont reçu la même peine : quatre ans de réclusion criminelle assortis d’une amende de dix millions chacun. Une septième personne a été condamnée à sept ans de réclusion criminelle et à cent millions de francs CFA d’amende. Ce verdict intervient au terme d’un procès relancé le 8 juillet 2025, après une suspension décidée en janvier 2024 pour complément d’enquête.

Les prévenus étaient poursuivis pour détournement de deniers publics, abus de fonction, blanchiment de capitaux, complicité et association de malfaiteurs. À l’audience de reprise, la Cour a procédé à une relecture des déclarations antérieures. L’ex-chef du service financier de l’antenne ORTB-Parakou a été de nouveau entendu, apportant des précisions supplémentaires. Des éléments que la Cour a pris en compte dans l’appréciation finale.