Bénin : Le gouvernement honore les meilleurs au Bepc et au Bac

Ils sont 27, issus des douze départements du Bénin, à avoir été placés sous les projecteurs ce mardi 29 juillet 2025. Premiers aux examens du BEPC et du Baccalauréat, session de juin, ils ont été conviés à une journée d’excellence par la ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Véronique Tognifodé. Une reconnaissance officielle de leurs performances exceptionnelles.

Les meilleurs de chaque département aux deux examens, rejoints par les trois premiers au plan national, ont entamé leur parcours par une visite de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Guidés par le directeur général adjoint de l’agence, les jeunes lauréats ont découvert l’envergure des investissements réalisés par l’État et les perspectives professionnelles offertes dans les secteurs industriels en pleine croissance.

À Sèmè-City, seconde étape de la journée, la directrice générale et son équipe ont présenté les dispositifs de formation, d’accompagnement et d’incubation disponibles dans ce pôle d’innovation. Une séance d’échanges ouverte a permis aux élèves de poser leurs questions, nourris par les témoignages d’apprenants déjà engagés dans des parcours d’excellence.

La journée s’est conclue à Cotonou, autour d’un dîner d’honneur à Bamboo Numerik, en présence des lauréats, de leurs parents et de partenaires officiels. La ministre Véronique Tognifodé y a salué la détermination et la discipline de ces élèves, qu’elle a qualifiés de « graines d’un Bénin nouveau ». Elle a souligné que leurs résultats témoignent à la fois d’un effort personnel et des réformes structurelles menées dans le système éducatif depuis 2016.

« Vous êtes la preuve vivante que l’effort et le mérite paient toujours. (…) La Nation compte sur vous », a-t-elle affirmé devant une assistance émue. Aux côtés de la ministre, ses collègues Eléonor Yayi Ladékan, en charge de l’Enseignement supérieur, et Sèdami Medegan Fagla, ministre conseillère à la Présidence, ont également salué cette initiative, réaffirmant l’engagement du gouvernement à accompagner les parcours d’excellence.

Les lauréats ont été distingués par des récompenses symboliques : ouvrages spécialisés, équipements numériques, comptes bancaires approvisionnés, mais aussi des bourses de stage. Ces prix ont été remis grâce à l’appui de plusieurs partenaires, dont la Fondation Chagoury Frères, LAHA Éditions, la BIIC, et AS World Tech, représentée par Richard Odjrado. Intervenant au nom des partenaires, le directeur général de la BIIC a salué l’initiative, et renouvelé leur volonté de soutenir toute action valorisant l’excellence scolaire.