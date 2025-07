Bénin :  Le Lycée Technique Agricole d’Ina s’agrandit avec de nouvelles infrastructures

Photo : DR

Le Lycée Technique Agricole d’Ina, situé dans la commune de Bembèrèkè, franchit une nouvelle étape dans son développement. De nouvelles infrastructures ont été officiellement inaugurées ce vendredi, en présence de la Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Véronique Tognifodé, appuyée pour l’occasion par son homologue de la Santé, Benjamin Hounkpatin.

La cérémonie, à la fois sobre et solennelle, a réuni de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Madame Laure Weisgerber, Directrice pays de l’Agence Française de Développement (AFD), principal partenaire du projet, ainsi que le Directeur Général de l’Agence de Développement de l’Enseignement Technique (ADET), Fructueux Aho. Étaient également présents le Directeur de cabinet du ministère, le Secrétaire général de la préfecture de Parakou, le Maire de Bembèrèkè, des enseignants, des parents d’élèves et des apprenants.

Dans son mot d’ouverture, le proviseur Mouritala Odjo a présenté les capacités d’accueil du lycée, ses différentes filières de formation et les ambitions à moyen terme pour en faire un centre de référence en matière d’enseignement technique agricole. Il a exprimé sa reconnaissance au gouvernement béninois et à ses partenaires pour cet investissement structurant, tourné vers les jeunes des zones rurales.

Des représentants de la communauté éducative – enseignants, parents et élèves – ont tour à tour pris la parole pour saluer la qualité du nouveau cadre de travail, et ont promis de veiller à son bon entretien et à une appropriation responsable. À travers son intervention, Fructueux Aho a rappelé les nombreuses réformes en cours pour faire de l’enseignement technique un véritable levier de développement. Il a insisté sur l’importance de doter le pays d’un réseau d’établissements modernes, alignés sur les besoins du marché.

La Directrice de l’AFD, Laure Weisgerber, a quant à elle réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner le Bénin dans la modernisation de son système de formation technique, en soulignant la qualité du partenariat et la cohérence des projets soutenus. Prenant la parole en clôture, la ministre Véronique Tognifodé a replacé l’événement dans la dynamique impulsée par le chef de l’État, Patrice Talon.

« Cette inauguration s’inscrit dans une vision stratégique visant à transformer l’économie béninoise par une main-d’œuvre qualifiée et une agriculture modernisée », a-t-elle déclaré. Elle a rappelé les avancées réalisées depuis 2016 : amélioration des curricula, mise à niveau des infrastructures, et professionnalisation de l’encadrement. « Le Bénin change, se modernise, et se prépare pour relever les défis d’une économie agricole compétitive, portée par une jeunesse bien formée », a conclu la ministre.