Bénin : Le positionnement du drapeau vivement critiqué sur les réseaux sociaux

À l’approche des célébrations du 1er Août, marquant l’indépendance du Bénin, la capitale économique, Cotonou, se pare progressivement de ses couleurs nationales. Cependant, l’enthousiasme général est quelque peu tempéré par une polémique grandissante sur les réseaux sociaux concernant la manière dont le drapeau béninois est déployé sur certains axes routiers. Des internautes ont soulevé des questions sur la conformité de l’orientation du drapeau, ce qui suscite un débat animé. Des publications largement partagées sur les réseaux sociaux mettent en lumière une incohérence dans la disposition des drapeaux, qui, selon le sens de circulation, présentent des orientations opposées.

Le cœur de la polémique réside dans la nature asymétrique du drapeau béninois. Contrairement à certains drapeaux comme le drapeau français, symétrique dans son orientation verticale, le drapeau béninois a une disposition spécifique : le vert est à gauche (ou en haut lorsqu’il est suspendu verticalement), le jaune en haut à droite, et le rouge en bas à droite. Or, de nombreux drapeaux installés à Cotonou semblent ignorer cette règle, affichant des orientations inversées selon le point de vue des internautes.

Cette situation a conduit certains à rappeler l’importance du respect des codes du protocole et de la symbolique du drapeau. Pour beaucoup, le drapeau national est plus qu’un simple ornement ; il est un symbole puissant de l’identité et de la souveraineté de la nation et méritent la plus grande rigueur dans sa présentation. Les voix critiques ne visent pas à dénigrer l’effort de pavoisement, mais plutôt à sensibiliser les structures en charge de ces installations à l’importance de la conformité protocolaire.

À quelques jours du 1er Août, cette polémique souligne l'attachement des Béninois à leurs symboles nationaux et l'importance qu'ils accordent à leur correcte représentation. Il est désormais attendu que les autorités compétentes prennent en compte ces observations pour garantir un pavoisement qui, au-delà de sa beauté visuelle, respecte pleinement l'intégrité et la symbolique du drapeau béninois.