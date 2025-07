Bénin : L’ex-président Soglo séduit par la nouvelle version du Centre international des conférences

Photo : DR

Trente ans après l’avoir inauguré, l’ancien président béninois Nicéphore Dieudonné Soglo a redécouvert, vendredi 11 juillet 2025, le Centre international des conférences (CIC) de Cotonou, transformé en un espace de prestige par une rénovation d’envergure conduite sous l’impulsion du président Patrice Talon. Une visite pleine d’émotion et de symboles.

Le geste est fort et la scène, éloquente. L’ancien président Nicéphore Soglo a foulé de nouveau le sol du Centre international des conférences de Cotonou, près de trois décennies après en avoir posé la première pierre. L’infrastructure, érigée en 1994 sous son mandat, est aujourd’hui un édifice entièrement repensé, réhabilité et intégré au complexe du Sofitel Hôtel. Un site que l’ex-président a redécouvert avec admiration et fierté.

Accueilli par Juliette Péron, directrice générale du Sofitel hôtel de Cotonou, Nicéphore Soglo a arpenté les couloirs et les salles du nouveau CIC. Le lustre monumental, la hauteur sous plafond, les finitions contemporaines et les équipements de pointe ont impressionné le visiteur. Ému, l’ancien chef de l’État n’a pas manqué de saluer l’initiative : « C’est ça, la modernisation du pays, il faut la continuer à tous les niveaux », a-t-il confié à la presse, soulignant le mérite d’avoir redonné vie à un édifice longtemps délaissé.

Une infrastructure stratégique revalorisée

Le nouveau Centre international des conférences s’inscrit désormais dans la dynamique des grandes infrastructures de prestige en Afrique de l’Ouest. À en croire Juliette Péron, « l’espace peut accueillir aussi bien des dîners de 500 personnes que des conférences de 700 participants ». Elle précise que le lieu a déjà servi de cadre à d’importants rendez-vous internationaux, notamment une réunion des Assemblées parlementaires francophones et un sommet économique de la Francophonie.

Pour la directrice, la modularité du site et la qualité de ses aménagements positionnent Cotonou comme une destination de choix pour les rencontres internationales de haut niveau. Un avis manifestement partagé par le visiteur du jour. Visiblement touché par l'ampleur des transformations, Nicéphore Soglo a exprimé sa gratitude à tous les acteurs de ce renouveau. Il a salué la volonté politique à l'origine de la réhabilitation, tout en insistant sur la nécessité de bâtir une Afrique moderne et digne, capable de valoriser ses propres réalisations. « L'Afrique est le berceau de l'humanité », a-t-il déclaré.