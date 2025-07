Bénin : Olushegun Adjadi Bakari reçu par son homologue français

Le ministre Bakari. Photo : DR

Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a été reçu ce mercredi 30 juillet 2025 à Paris par son homologue français, Jean-Noël Barrot. Cette rencontre officielle au Quai d’Orsay s’inscrit dans le cadre du renforcement d’un partenariat jugé exemplaire entre le Bénin et la France, fondé sur une vision partagée, le respect mutuel et une coopération structurée autour de la co-construction.

Selon le point de la rencontre qui a été fait par France Diplomatie, les deux responsables diplomatiques ont salué la qualité du dialogue politique entre leurs pays, marqué par une confiance réciproque et une dynamique de collaboration croissante. À cet égard, le partenariat culturel a été mis en avant comme un pilier essentiel de cette relation. M. Bakari a notamment salué l’adoption par le Conseil des ministres français d’un projet de loi-cadre sur la restitution de biens culturels, un geste perçu comme une avancée majeure dans le processus initié en 2020 avec la restitution des 26 œuvres du patrimoine royal du Danxomè.

Publicité

Cette nouvelle étape vient appuyer les projets en cours, tels que la mise en place du Musée des Rois et des Amazones du Danxomè ainsi que la création du Musée d’Art Contemporain de Cotonou. Au-delà des enjeux patrimoniaux, les deux ministres ont également échangé sur les préoccupations sécuritaires en Afrique de l’Ouest. M. Barrot a réaffirmé la solidarité de la France à l’égard du Bénin, confronté aux menaces terroristes dans la sous-région, tout en dénonçant les campagnes de désinformation visant à fragiliser les États.

Les discussions ont par ailleurs porté sur la situation économique régionale, avec la volonté partagée de consolider les réponses communes aux défis actuels. À l’issue de leur entretien, MM. Barrot et Bakari ont rencontré plusieurs membres de la diaspora béninoise installée en France. Entrepreneurs, artistes, créateurs, étudiants et sportifs ont pris part à cet échange, illustrant la richesse et la vitalité des liens humains qui unissent les deux nations.

Les ministres ont exprimé leur volonté de faciliter l’implication de ces talents dans le développement bilatéral, notamment à travers des dispositifs favorisant leur contribution active. Enfin, les deux parties ont réaffirmé leur attachement à un ordre international fondé sur le droit, la souveraineté des États et le respect de l’intégrité territoriale, dans un contexte mondial marqué par de multiples tensions.