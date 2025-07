Bénin : Patrice Talon annonce de nouveaux travaux pour la Gaani

Photo : Présidence de la République du Bénin

En visite dans la cité impériale de Nikki ce mardi 29 juillet, le président de la République, Patrice Talon, a réaffirmé son engagement à faire de la célébration de la Gaani un événement culturel de portée internationale. Accompagné de plusieurs officiels, il s’est entretenu avec l’empereur de Nikki autour de l’état d’avancement des travaux en cours, notamment la construction du palais royal Baru Term mixte et de la future arène culturelle dédiée à la fête traditionnelle.

Devant son hôte, le chef de l’État a exprimé sa volonté d’accélérer les efforts en cours : « Mon souhait est que la prochaine Gaani soit d’une autre qualité, mais comme je ne serai plus président en 2026, comptez sur moi, tout sera fait et je viendrai fêter la Gaani avec vous. Je vais lancer tous les travaux et très vite. » L’intervention présidentielle sonne comme une promesse de continuité et de volonté politique. En plus des infrastructures déjà lancées, des travaux complémentaires sont annoncés afin de renforcer la mise en valeur du patrimoine culturel Baatonu et Boo.

Publicité

Un projet structurant pour la région septentrionale

Initiée dans le cadre du Programme d’Actions du Gouvernement, la transformation de Nikki s’articule autour d’un ensemble ambitieux d’aménagements. Sur cinq hectares, la première phase du projet prévoit la construction d’un palais royal moderne, avec résidence du roi, de la reine-mère, une mosquée et une arène de 3 500 places, dotée d’un parking de 300 véhicules. Ces installations offriront un cadre digne pour la Gaani et d’autres manifestations culturelles majeures.

Une seconde phase, sur 15 hectares supplémentaires, sera dédiée aux activités agricoles de la cour royale, réaffirmant la dimension économique de ce projet patrimonial. À terme, ces infrastructures visent à rétablir la notoriété historique du royaume de Nikki et à créer un espace d’expression authentique pour la culture locale.

Un pas vers l’Unesco et la modernisation de la commune

Au-delà du palais et de l’arène, plusieurs infrastructures complémentaires viendront enrichir le site : portique d’entrée monumental, résidence du Sinaboko, salle des tambours et trompettes sacrés, tribunes pour dignitaires, théâtre de verdure, parade centrale pour chevaux, et équipements techniques pour les artistes. Un programme d’assainissement et d’adduction d’eau accompagnera l’ensemble.

Cette ambition s’inscrit dans une vision plus large : positionner la Gaani comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité, en la dotant d’un ancrage institutionnel et matériel à la hauteur de sa richesse symbolique. Parallèlement, la route Nikki-Kalalé-Ségbana (147,68 km) est en cours de bitumage. Une infrastructure clé pour désenclaver la commune, faciliter la mobilité des populations et renforcer l’attractivité économique du territoire.