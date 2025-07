He Sèdami MEDEGAN FAGLA, Photo : Facebook

Sur le plateau de la chaîne E-Télé, ce dimanche 13 juillet 2025, la ministre conseillère Sèdami Fagla s’est exprimée sans détour sur l’arrestation récente de Hugues Comlan Sossoukpè, une figure controversée du paysage médiatique béninois. L’interpellation de l’activiste, survenue depuis quelques jours, continue d’alimenter le débat public.

Répondant aux questions de la journaliste Angèle Toboula, Mme Fagla n’a pas caché sa satisfaction. « Comme vous et comme tous les Béninois, j’ai appris avec satisfaction que le pseudo activiste – je l’appelle ainsi parce que pour moi, c’est plus un collaborateur, un collabo, comme on dit – a été interpellé. En tant que citoyenne béninoise, éprise de sécurité et de stabilité pour notre pays, je suis satisfaite et j’espère que les procédures iront jusqu’au bout », a-t-elle déclaré, estimant que l’intervention des autorités était justifiée.

Pour l’ancienne parlementaire, les agissements de Sossoukpè ont largement dépassé le cadre de l’engagement citoyen. Elle affirme que ce dernier ne se contentait plus de critiquer le pouvoir, mais adoptait une posture qu’elle considère comme dangereuse pour la sécurité nationale. « Ce monsieur, pendant un moment, on pouvait encore penser qu’il exprimait un engagement partisan. Mais lorsqu’il a commencé à diffuser en direct les attaques terroristes sur sa page Facebook, à les commenter, à les relativiser, voire à les soutenir implicitement, cela ne s’appelle plus du journalisme. Cela relève clairement de l’apologie du terrorisme », a-t-elle accusé. Se défendant de parler au nom du gouvernement, Sèdami Fagla a insisté sur son rôle de citoyenne soucieuse de la stabilité du pays. Et d’ajouter, sans ambiguïté : « Il a franchi le rubicon. »