Bénin : Talon et Faye s’accordent pour des réformes au sein de l’Uemoa et de la Cedeao

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Cotonou dans l’après-midi du mardi 15 juillet 2025 pour une visite officielle de travail. Son avion a atterri à l’aéroport international de Cotonou, où il a été accueilli par le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, en présence d’autres personnalités. À sa sortie du salon d’honneur, le chef d’État a reçu les applaudissements d’un groupe de ressortissants sénégalais vivant au Bénin.

Cette visite, la première de Bassirou Diomaye Faye au Bénin depuis son investiture, s’inscrit dans le cadre d’une tournée régionale entamée pour « présenter ses civilités à ses paires chefs d’État ». À l’issue d’un tête-à-tête avec son homologue béninois Patrice Talon, une déclaration conjointe a été faite, au cours de laquelle le président sénégalais a dressé le bilan des échanges.

Publicité

« Je voudrais d’abord vous remercier pour toutes les marques d’hospitalité et le chaleureux accueil qui m’a été réservé ici en terre africaine du Bénin », a déclaré le président Faye. Il a salué la qualité des discussions bilatérales, élargies aux enjeux multilatéraux de la sous-région. Revenant sur les circonstances ayant retardé cette visite, il a rappelé : « Le Bénin figurait en très bonne place dans le calendrier de ces visites-là. Malheureusement, des contraintes d’agenda […] n’ont pas permis à ce que la visite puisse être déroulée au moment où je le voulais. »

Les deux chefs d’État ont abordé plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment les relations économiques, la situation sécuritaire dans la région, le fonctionnement de la CEDEAO et la nécessité de réformes au sein de l’UEMOA. « Nous avons évoqué évidemment les relations d’amitié et de coopération entre le Bénin et le Sénégal […] Nous pouvons aujourd’hui, en raison de la qualité de la relation, faire beaucoup plus et beaucoup mieux sur le plan des échanges commerciaux », a souligné Bassirou Diomaye Faye.

Abordant les défis sécuritaires, il a exprimé sa solidarité envers le Bénin : « J’en ai profité pour dire toute ma solidarité au président Talon et au peuple béninois frère par rapport aux événements douloureux qui ont pu survenir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. » Sur le plan institutionnel, les deux dirigeants se sont accordés sur la nécessité de « redynamiser » l’UEMOA, avec le soutien des autres chefs d’État de l’Union.