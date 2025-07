Bénin : Un célèbre braqueur arrêté à Kilibo après plusieurs mois de cavale

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Recherché depuis plusieurs mois pour des actes de grand banditisme, un présumé chef de gang a été interpellé par la Police républicaine à Kilibo, dans le département des Collines. L’arrestation a eu lieu le jeudi 10 juillet 2025, à la suite d’une opération menée par le commissariat frontalier de la localité.

Selon les informations recueillies, le suspect est impliqué dans plusieurs vols à main armée, dont un braquage particulièrement violent survenu le 28 avril 2025 entre Toui PK et Ayétoro. Ce jour-là, des commerçants de bétail avaient été attaqués et dépouillés de plus de six millions de francs CFA.

Longtemps introuvable, l’homme était activement recherché. Les déclarations de plusieurs de ses complices, déjà arrêtés et placés en détention, ont permis d’établir son rôle de meneur au sein du réseau. Il était connu pour opérer à l’aide d’armes blanches – machettes et poignards – mais aussi d’armes à feu, semant la terreur dans toute la région de Kilibo. C’est finalement dans une forêt classée de la zone, où il vivait reclus tout en gardant des troupeaux de bœufs, que les agents de la Police l’ont localisé et interpellé.