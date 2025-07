Bénin : Un détenu risque deux ans de prison complémentaire pour tentative d’évasion

Un détenu de la prison civile d’Akpro-Missérété a comparu, jeudi 24 juillet 2025, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour tentative d’évasion. Le ministère public a requis à son encontre une peine de deux ans de prison ferme.Les faits remontent à une journée de visite au sein de l’établissement carcéral.

Selon le parquet spécial, le prévenu aurait profité de la présence d’une visiteuse pour subtiliser son badge d’accès, dans l’intention de franchir les contrôles de sécurité en se faisant passer pour elle. Il a toutefois été intercepté avant d’avoir pu quitter les lieux.

À la barre, l’intéressé a reconnu les faits. Il a déclaré avoir agi seul et admis avoir tenté de se glisser hors de l’établissement en empruntant le badge d’identification de la visiteuse. Incarcéré depuis un peu plus d’un an, il purgeait une peine de quatre ans de réclusion au moment des faits.

Pour le ministère public, cette tentative constitue une infraction manifeste à la discipline carcérale. Le substitut du procureur a ainsi sollicité une peine complémentaire de 24 mois d’emprisonnement ferme. Le jugement a été mis en délibéré. La décision de la Cour est attendue pour le jeudi 30 octobre 2025.