Bénin : un escroc se fait passer pour vendeur de bœufs et vole des motos à Parakou

Éleveur peulh du Nigéria (photo : AFP PHOTO / LUIS TATO)

Le commissariat du 2ᵉ arrondissement de Parakou a mis fin aux agissements d’un présumé voleur de motocyclettes dont le mode opératoire, aussi ingénieux que trompeur, visait principalement les éleveurs de la région. L’individu a été interpellé le samedi 19 juillet 2025, à l’issue d’une enquête déclenchée après plusieurs plaintes pour vol.

Selon les éléments recueillis, le suspect approchait ses cibles — des bouviers ou éleveurs — en leur proposant de leur confier des bœufs. Une fois le contact établi, il organisait une rencontre prétextant une transaction d’animaux. Mais au lieu de concrétiser son offre, il profitait de la situation pour s’emparer de la motocyclette de la victime.

C’est par cette méthode qu’il a réussi, le 14 juillet 2025, à subtiliser une moto de marque Haojue Xpress à un éleveur convaincu de recevoir du bétail. Le même procédé avait été utilisé quelques mois plus tôt, en mai 2025, contre une autre victime.

Activement recherché pour des faits similaires dans la commune de Banikoara, le suspect a finalement été localisé et arrêté par les agents du 2ᵉ arrondissement de Parakou. La perquisition de son domicile a permis de retrouver la moto récemment volée ainsi que plusieurs documents suspects, notamment des cartes d’identité et des papiers de motocyclettes. Interrogé, le mis en cause a reconnu les faits et affirmé avoir remis deux autres engins volés à un ami.

L’enquête, placée sous la direction du procureur de la République près le tribunal de première instance de Parakou, se poursuit. Elle vise à retrouver les motos manquantes et à identifier d’éventuels complices dans ce qui pourrait s’apparenter à un réseau de vols bien organisé, basé sur un scénario de confiance habilement construit.