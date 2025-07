Bénin : Un homme a tenté de vendre la statue de l’Amazone

Photo Gouv BJ

Un dossier pour le moins inhabituel a été examiné, jeudi 3 juillet 2025, par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il met en cause E.C.J., un jeune homme poursuivi pour escroquerie par internet et détenu depuis plusieurs mois.

Selon Libre Express, les faits reprochés remontent à son interpellation à la frontière bénino-togolaise. Il s’apprêtait, selon les enquêteurs, à céder pour 1,5 million de francs CFA une prétendue bouteille dotée de propriétés extraordinaires. Arrêté par la police républicaine, il a été conduit au Centre national d’investigations numériques (CNIN), où l’analyse de son téléphone a permis de découvrir d’autres éléments compromettants.

Parmi les pièces saisies figurent des documents de propriété falsifiés relatifs à la statue de l’Amazone, un monument emblématique situé à Cotonou. Ces faux devaient servir à promouvoir en ligne la vente imaginaire de la sculpture à travers des procédés qualifiés de « chimériques » par les autorités.

À la barre, le mis en cause n’a pas tenté de nier les accusations. Le ministère public, représenté par le deuxième substitut du procureur spécial près la CRIET, a requis trois ans de prison ferme et une amende d’un million de francs CFA. Concernant un autre prévenu cité dans l’affaire mais laissé en liberté, le parquet a demandé la relaxe au bénéfice du doute. Le verdict est attendu pour le jeudi 9 octobre 2025.