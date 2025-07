Bénin : Il publie les images intimes de son ex-compagne (la victime exige la prison)

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné, mardi 29 juillet 2025, une affaire de harcèlement numérique impliquant un jeune homme accusé d’avoir diffusé sur les réseaux sociaux des images à caractère intime de son ex-compagne. Selon Banouto, à la barre, le prévenu a reconnu les faits. Le ministère public requiert une peine exemplaire.

Selon l’accusation, les faits ont été commis à partir du téléphone même de la victime, utilisée à son insu pour publier les fichiers. Ce geste serait survenu dans un contexte de tensions sentimentales, sur fond de soupçons d’infidélité. Le parquet spécial a initialement qualifié les faits de « harcèlement par voie électronique », avant de proposer une requalification en « vol de données numériques » et « atteinte à la vie privée ».

À la barre, la plaignante a livré un témoignage empreint de colère et de douleur. Elle a dénoncé non seulement la violation de son intimité, mais aussi l’abandon du père de son enfant : « Il ne s’occupe ni de moi ni de l’enfant. Il m’a exposée au monde entier. Je ne veux rien de lui, seulement qu’il soit puni », a-t-elle déclaré. Interrogé à son tour, le prévenu a admis avoir agi sous le coup de la colère. À la question posée par la Cour — « Un homme normal peut-il faire ça à la mère de son enfant ? » — il a répondu, après un long silence : « Non ».

Dans ses réquisitions, la substitut du procureur a estimé que l’affaire « excède le simple cadre du harcèlement électronique ». Elle a requis cinq ans de prison, dont trois fermes, assortis d’une amende d’un million de francs CFA. Une sanction qu’elle juge proportionnée à la gravité des faits et à l’humiliation subie par la victime. Lorsque le tribunal a interrogé cette dernière sur ses attentes en matière de réparation, elle a répondu sans détour : « Je ne veux pas son argent, je veux qu’il aille en prison. » La décision de la Cour est attendue en octobre 2025.