Bénin : un policier écope de 8 ans de prison pour détournement à la DEI

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a récemment rendu son verdict, dans une affaire de détournement de deniers publics impliquant un policier en service à la Direction de l’Émigration et de l’Immigration (DEI). Selon Libre Express qui a assisté au procès, l’agent a été condamné à huit ans de réclusion criminelle et à dix millions de francs CFA d’amende. Deux autres personnes, une ancienne banquière et un opérateur économique, ont également été condamnées dans le même dossier.

Tout commence en septembre 2019, lorsqu’un audit réalisé par la Commission d’inspection financière met au jour un trou de 150 millions de francs CFA dans la caisse de la DEI. L’enquête ouverte révèle que l’argent manquant a été utilisé par le fonctionnaire de police en charge de cette caisse pour financer diverses opérations personnelles : acquisition de biens mobiliers et immobiliers, prêts à des connaissances, notamment à l’ex-banquière C.B.A.C. et à l’opérateur économique V.C.A.F.

Le policier, recruté en 2008 et affecté à la DEI comme comptable, reconnaît sans détour l’ensemble des faits. Il explique avoir transféré d’importantes sommes à la banquière, rencontrée dans le cadre de ses opérations de dépôt. Selon ses déclarations, celle-ci lui aurait emprunté 50 millions FCFA pour couvrir un prétendu contrôle interne à sa banque, sans jamais les lui restituer.

Par la suite, un homme présenté comme le conjoint de la banquière aurait proposé un arrangement : rembourser la dette par la vente d’un immeuble estimé à 150 millions FCFA. Ne trouvant pas d’acheteur, le policier aurait utilisé 100 millions issus des comptes de la DEI pour acheter le bien, le reste étant couvert par la créance. C’est en tentant de revendre l’immeuble qu’il est interpellé, après la révélation du détournement lors de l’audit.

Jugés aux côtés du policier, l’opérateur économique et la banquière ont plaidé non coupable. Mais la chambre criminelle de la CRIET les a tous deux reconnus coupables de complicité de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Le tribunal a toutefois prononcé un acquittement général sur l’accusation de soustraction frauduleuse au paiement d’impôts.