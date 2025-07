Photo Ekolab

Un jeune conducteur de taxi-moto est poursuivi pour abus de confiance devant le tribunal d’Abomey-Calavi. Il lui est reproché d’avoir disparu plusieurs jours avec la moto d’un proche, avant de revenir sans engin ni explication convaincante. Les faits ont été examinés le jeudi 17 juillet 2025.

À la barre, la victime, récemment acquéreur d’une moto de marque TVS, a expliqué avoir confié l’engin à un ami, également conducteur de taxi-moto. Ce dernier lui aurait demandé la moto pour une courte course, avec l’intention de « faire un tour en ville et gagner un peu d’argent ». Il promettait de revenir rapidement. Pourtant, trois jours se sont écoulés sans qu’il ne donne de nouvelles.

Lorsque l’ami réapparaît, il n’a plus la moto. Selon ses déclarations devant le tribunal, il aurait pris un client qui l’aurait ensuite invité à boire dans un bar situé à Ayidjèdo. Il affirme avoir perdu tout souvenir des événements suivants. « Je ne me rappelle plus comment la moto a disparu, ni comment je me suis retrouvé sans engin », a-t-il déclaré.

La cour, face à ces explications jugées insuffisantes, a décidé de renvoyer l’affaire au 31 juillet 2025. Ce délai vise à permettre au prévenu de désintéresser la victime, le préjudice étant estimé à 495 000 FCFA. En attendant, l’accusé reste en détention à la prison civile d’Abomey-Calavi.