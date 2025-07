Bénin : Une fillette implore le président Talon de libérer ses parents incarcérés

Un cri du cœur d’enfant bouleverse depuis quelques jours l’opinion publique béninoise. Dans une lettre manuscrite datée du 8 mai 2025, largement relayée sur les réseaux sociaux, Goudjo Mira, élève en classe de CM2 et âgée de 10 ans, implore le président de la République, Patrice Talon, de gracier ses parents incarcérés depuis juillet 2022 dans l’affaire dite « Tiens Ds Com ».

Ses parents, Goudjo Élisée et Agassou Chantal, ont été condamnés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Depuis leur arrestation, la vie de Mira et de ses frères a basculé. Dans sa lettre, l’enfant décrit avec une rare lucidité le vide laissé par l’absence parentale, les difficultés financières et les souffrances quotidiennes : « Nous mangeons difficilement à notre faim. » Elle confie que les frais de scolarité sont devenus un obstacle : « Nous sommes souvent renvoyés de l’école. »

Dans un ton à la fois douloureux et déterminé, Mira écrit : « J’ai beaucoup pleuré, mes larmes ont trop coulé, mais maintenant je ne compte plus rester les bras croisés. » Consciente des pouvoirs constitutionnels du chef de l’État, elle conclut sa lettre sur une note d’espoir : « Je sais que le président de la République peut gracier les prisonniers et leur rendre leur liberté. »