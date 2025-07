Bénin : une veuve traine sa belle-famille devant la Justice

Photo DR

Une affaire de présumé vol de 18 millions de francs CFA oppose une veuve à des membres de sa belle-famille et à un proche du défunt. Le tribunal d’Abomey-Calavi, saisi du dossier, a renvoyé l’audience au 24 juillet 2025 pour les réquisitions du parquet et les plaidoiries des avocats. L’information a été rapportée par Bip Radio.

Les faits remontent au 11 juin dernier, date du décès du mari de la plaignante à Lomé. Selon cette dernière, deux sacs contenant 18 millions de francs CFA auraient été oubliés dans la chambre conjugale lors du rapatriement précipité de la dépouille au Bénin. Elle affirme être la seule détentrice des clés de la pièce, et accuse certains membres de sa belle-famille ainsi qu’un ami du défunt de s’y être introduits en son absence pour s’emparer de l’argent.

Les personnes mises en cause contestent fermement ces accusations. À la barre, elles soutiennent que la veuve aurait emporté tous ses effets personnels le jour même du décès, et qu’elles n’avaient connaissance d’aucune somme d’argent laissée sur place. À ce stade de la procédure, aucune preuve matérielle ne permet de confirmer les allégations de la plaignante. Le juge a rappelé que la somme évoquée n’apparaît ni dans les procès-verbaux de police ni dans les déclarations recueillies par le parquet. L’affaire sera réexaminée le 24 juillet. En attendant, le climat reste tendu entre les parties, sur fond de deuil, de soupçons et de conflit familial.