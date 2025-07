Canicule au Maghreb : des températures extrêmes attendues

Photo de Immo Wegmann sur Unsplash

Chaque été, les pays du Maghreb voient leur climat s’intensifier sous l’effet de masses d’air saharien chargées de chaleur. Ces périodes où le mercure grimpe brutalement ne sont pas une surprise, mais elles soulèvent toujours de sérieux défis pour la santé publique, l’agriculture et la gestion des ressources. Alors que cette année ne fait pas exception, une nouvelle vague de fortes chaleurs démarre ce mardi 15 juillet au Maroc, avec des prévisions alarmantes pour plusieurs zones de la région.

Les territoires les plus exposés à la hausse des températures

Dès aujourd’hui, plusieurs zones du Maroc comme la plaine de Saïss et Rhamna seront confrontées à une montée importante des températures. Le Sud-Est et certaines parties du Sahara oriental et méridional verront la chaleur persister, y compris la nuit où les températures resteront élevées, autour de 25 à plus de 30 degrés. Pendant ce temps, d’autres endroits bénéficieront d’un climat plus tempéré, avec des températures nocturnes et diurnes comprises entre 18 et 25 degrés, accentuant ainsi les écarts thermiques dans la région, selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie.

Conséquences concrètes d’une chaleur prolongée

L’impact de ces températures extrêmes va bien au-delà de la simple sensation d’inconfort. Le risque de troubles liés à la chaleur, comme la déshydratation et les coups de chaleur, augmente nettement, en particulier pour les populations fragiles. La pression sur les cultures agricoles et les ressources en eau s’intensifie, mettant en péril la sécurité alimentaire locale. En outre, la demande énergétique grimpe pour alimenter les systèmes de refroidissement, ce qui peut entraîner des tensions sur les réseaux électriques. Le fait que les températures nocturnes restent élevées limite la récupération des organismes, amplifiant ainsi les effets néfastes.

Se préparer face à cette montée en chaleur

Les services météorologiques de la région ont anticipé ce pic de chaleur et recommandent aux populations de rester vigilantes. Une gestion adaptée, incluant une consommation raisonnée de l’eau, la limitation des efforts physiques aux heures critiques et une attention particulière portée aux personnes vulnérables, est essentielle. Cette situation souligne également la nécessité pour les collectivités et les pouvoirs publics d’améliorer leurs dispositifs d’alerte et d’accompagnement face aux défis posés par ces épisodes récurrents.

En ce début d’été, alors que le mercure s’élève rapidement dans plusieurs régions du Maghreb, la prudence et la préparation restent les meilleurs alliés pour traverser cette période caniculaire dans les meilleures conditions possibles.