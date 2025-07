Carburant : Dangote lance une initiative inédite

Photo : © AP Photo / Sunday Alamba

Dans une démarche visant à moderniser la chaîne d’approvisionnement énergétique du pays, Dangote Refinery lance le déploiement d’une série de 4 000 camions fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC) selon Sikafinance. Cette initiative logistique d’envergure repose sur un vaste programme national, doté d’un budget de 720 milliards de nairas, visant à repenser en profondeur l’acheminement du carburant sur l’ensemble du territoire nigérian.

Une opération stratégique pour désengorger le réseau de distribution

Installés récemment à Lagos, ces camions marquent une étape décisive dans l’approche logistique de la raffinerie. Ils doivent commencer à circuler à partir du 15 août, avec pour mission de fluidifier la circulation du carburant raffiné dans un pays où les retards de livraison et les ruptures d’approvisionnement sont fréquents. En misant sur une solution motorisée au GNC, l’opérateur entend contourner les contraintes liées à la volatilité du diesel et aux coûts d’exploitation élevés.

Le choix d’un déploiement massif dès le démarrage traduit la volonté de frapper fort sur un segment logistique historiquement négligé dans les politiques énergétiques du pays.

Un pari sur le gaz pour stabiliser le transport

Au-delà de l’innovation logistique, c’est l’option énergétique qui retient l’attention. Le recours au GNC reflète une volonté de diversifier les usages du gaz naturel, ressource largement disponible au Nigéria mais encore sous-utilisée dans les transports. En privilégiant cette énergie moins émettrice de particules fines, Dangote aligne sa stratégie sur les normes environnementales mondiales et les ambitions climatiques du pays, tout en sécurisant un approvisionnement local plus prévisible.

Cette orientation contribue à rendre la chaîne de distribution moins vulnérable aux chocs pétroliers mondiaux, un objectif de plus en plus pressant pour les économies africaines dépendantes du raffinage extérieur.

L’industrie pétrolière nigériane en mutation

Ce développement fait partie du repositionnement global de Dangote Refinery, qui ambitionne de réduire drastiquement la dépendance du pays aux importations de carburants finis. Avec ses capacités de raffinage estimées à plus de 600 000 barils par jour, le complexe veut désormais assurer non seulement la transformation du brut, mais aussi le transport direct vers les centres de consommation, sans passer par les intermédiaires classiques.

Il s’agit d’un pas stratégique vers une maîtrise complète de la chaîne de valeur pétrolière, du forage au consommateur final.

Une dynamique régionale à surveiller

L’impact de ce dispositif dépasse les frontières nigérianes. Les États de la sous-région, souvent dépendants du carburant nigérian, pourraient bénéficier de flux d’approvisionnement plus réguliers et plus propres. En renforçant sa capacité logistique interne, le Nigéria se positionne comme un futur pivot de la distribution énergétique en Afrique de l’Ouest.

Ce programme, encore inédit à cette échelle sur le continent, sera observé de près par les acteurs publics et privés du secteur énergétique, à un moment où la résilience logistique devient un levier de compétitivité régionale.