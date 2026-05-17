Aliko Dangote visite le chantier de sa méga-usine d'urée à 2,5 milliards $ en Éthiopie

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote, président du groupe industriel Dangote, s’est rendu ce dimanche 17 mai 2026 sur le site de construction de la future usine d’urée de Gode, dans la région Somali, au sud-est de l’Éthiopie. Il était accompagné du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a annoncé la visite sur son compte X officiel, indiquant avoir constaté avec satisfaction l’avancement des travaux « sur plusieurs sections du site ».

Le projet, évalué à 2,5 milliards de dollars, est porté par une coentreprise entre Dangote Industries Limited, qui détient 60 % du capital, et le fonds souverain Ethiopian Investment Holdings (EIH), actionnaire à hauteur de 40 %. L’accord de partenariat a été signé le 28 août 2025 à Addis-Abeba, et la première pierre du complexe posée le 2 octobre 2025 par le chef du gouvernement éthiopien, en présence de Dangote.

Une capacité annoncée de 3 millions de tonnes d’urée par an

L’unité de Gode est conçue pour produire trois millions de tonnes d’urée par an, ce qui en ferait, selon le groupe Dangote, l’un des plus grands complexes mondiaux de production d’engrais azotés sur un seul site. L’installation s’appuiera sur les gisements gaziers de Calub et Hilala, exploités via un gazoduc de 108 kilomètres dont la construction a été présentée au Parlement éthiopien par Abiy lors d’une session en mars 2025.

L’Éthiopie consomme actuellement environ 750 000 tonnes d’urée par an, importées via des appels d’offres internationaux, selon les données publiées par Argus Media. La production locale devrait donc dégager un excédent destiné à l’exportation régionale, en particulier vers la Corne de l’Afrique.

Un calendrier serré jusqu’à 2029

Lors de la cérémonie de pose de la première pierre, Dangote a affirmé son engagement à faire de ce projet « une pierre angulaire de la transformation industrielle de l’Éthiopie ». Le groupe a précisé son intention d’élargir à terme la production à d’autres engrais (nitrate d’ammonium, sulfate d’ammonium, NPK, nitrate de calcium et d’ammonium), et d’implanter une unité d’ensachage en polypropylène sur le site.

Le financement du complexe est soutenu par un consortium bancaire africain comprenant Afreximbank, Africa Finance Corporation, Access Bank, First Bank et Zenith Bank, selon le communiqué officiel de Dangote Group.

La durée de construction est estimée à 40 mois par le Premier ministre éthiopien dans une communication parlementaire de mars 2025, pour une mise en service visée au début de l’année 2029. L’agence Ecofin a toutefois relevé une incertitude liée au développement effectif des champs gaziers de Calub et Hilala, identifiés dès les années 1970 mais restés peu exploités à ce jour.