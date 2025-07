Chine : match inédit entre robots sur un terrain de football (vidéo)

Photo DR

La Chine continue d’impressionner par ses avancées dans le domaine de la robotique. Un tournoi de football organisé récemment dans le pays a attiré l’attention du public, non pas pour ses stars ou ses buts spectaculaires, mais pour ses joueurs… entièrement robotiques. Pour la première fois, des robots humanoïdes totalement autonomes se sont affrontés dans une série de matchs retransmis à la télévision nationale.

Quatre équipes, composées chacune de trois robots, ont pris part à la compétition. Ces machines ont été conçues par plusieurs universités chinoises, dans le cadre d’un programme de recherche sur l’intelligence artificielle et la motricité robotique. Elles n’étaient connectées à aucun système de contrôle externe. Tout reposait sur leurs algorithmes internes, leurs caméras embarquées et des capteurs intégrés qui leur permettaient de repérer la balle, se déplacer sur le terrain, tenter des tirs au but et même se redresser après une chute.

Le tournoi a révélé des scènes aussi inédites qu’insolites. Certains robots, trop endommagés ou incapables de se relever, ont été sortis du terrain à l’aide de civières, comme de véritables sportifs blessés. Ces incidents ont rappelé que si les progrès sont notables, les défis techniques restent nombreux, notamment en matière d’équilibre et de coordination.

Côté résultats, l’université Tsinghua s’est imposée en finale face à l’université agronomique de Chine, sur le score de 5 à 3. Mais au-delà du vainqueur, c’est l’ampleur du projet qui marque les esprits. Il s’agit d’un banc d’essai grandeur nature pour des technologies qui pourraient, à terme, être utilisées dans d’autres secteurs comme la logistique, les secours, l’assistance aux personnes âgées ou encore l’industrie.

Ce tournoi s’inscrit dans une dynamique plus large de Pékin, qui ambitionne de devenir un leader mondial de l’intelligence artificielle d’ici la prochaine décennie. En testant des cas concrets d’autonomie robotique dans un cadre ludique, l’Empire du Milieu montre comment la recherche peut sortir des laboratoires pour s’inviter dans des espaces publics. Il s’agit d’un objectif assumé de vulgarisation et d’appropriation sociale de la technologie.