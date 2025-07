Comme Obama, Trump futur prix Nobel de la Paix ? Netanyahu relance l’idée

Benyamin Nétanyahou (Photo : Reuters / RONEN ZVULUN)

Depuis sa création en 1901, le prix Nobel de la Paix reste l’un des symboles les plus puissants du paysage diplomatique mondial. Conçu pour récompenser les efforts visant à apaiser les tensions entre les nations, il suscite chaque année débats et controverses. De Theodore Roosevelt à Barack Obama, en passant par des figures moins consensuelles, le Nobel reflète autant des ambitions diplomatiques que des choix politiques. C’est dans cette tradition à la fois honorifique et stratégique que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a décidé de proposer Donald Trump pour cette prestigieuse récompense. Ce geste, bien que symbolique à ce stade, intervient dans un contexte où les tractations autour de Gaza, les tensions régionales et les ambitions électorales se superposent.

Trêves régionales et ambitions personnelles

La proposition de Netanyahu n’est pas née dans un vide diplomatique. Elle survient alors que les négociations sur un possible cessez-le-feu à Gaza semblent progresser. Trump, lors d’un dîner officiel avec le Premier ministre israélien à la Maison Blanche, a été présenté par son hôte comme un artisan de paix « d’un pays à l’autre ». Le timing est significatif : une trêve fragile entre Israël et l’Iran a récemment été obtenue, relançant les espoirs de désescalade. Washington affirme aussi que le Hamas se dit prêt à discuter d’un arrêt des hostilités.

Publicité

Pour Trump, cette nomination vient s’ajouter à une longue série d’efforts de reconnaissance. L’ancien président américain, qui a toujours revendiqué un rôle central dans les dynamiques de paix internationales, n’a jamais caché son désir d’obtenir le prix. Il met en avant, entre autres, son rôle dans la médiation entre l’Inde et le Pakistan, son implication dans les négociations entre l’Égypte et l’Éthiopie sur le barrage du Nil, ainsi que les Accords d’Abraham, qui ont permis à Israël d’établir des relations officielles avec plusieurs États arabes.

Un geste hautement stratégique

En portant officiellement la candidature de Trump devant le comité Nobel, Netanyahu ne se contente pas de rendre hommage à un ancien allié. Il envoie également un signal politique. D’une part, il valorise un leadership fort capable de négocier au plus haut niveau, même dans les situations les plus tendues. D’autre part, il donne de la visibilité à des efforts diplomatiques menés en dehors des canaux traditionnels — à rebours de l’image souvent plus feutrée des lauréats passés du Nobel.

Ce geste renforce aussi le positionnement de Trump sur la scène internationale, alors qu’il multiplie les interventions pour peser sur les discussions liées à Gaza. Sa volonté affichée de mettre fin à la guerre, appuyée par l’émissaire américain Steve Witkoff en partance pour Doha, résonne avec son besoin de se présenter non seulement comme un homme fort, mais comme un pacificateur. Cela pourrait s’avérer décisif à l’approche d’échéances électorales majeures.

Vers une redéfinition des critères de paix ?

La candidature de Donald Trump, si elle était retenue, pourrait relancer un débat ancien : qu’est-ce qu’un acte de paix dans un monde où les conflits sont de plus en plus diffus et géopolitiquement complexes ? Alors que les anciens critères du Nobel reposaient souvent sur des accords historiques, la diplomatie contemporaine fonctionne désormais par trêves temporaires, médiations éclatées, et équilibres de tensions.

Publicité

Le cas de Donald Trump fait écho, en miroir inversé, à celui de Barack Obama. En 2009, le comité Nobel avait surpris le monde en attribuant le prix à un président fraîchement élu, misant davantage sur l’élan symbolique de son arrivée au pouvoir que sur des résultats tangibles. Le pari reposait sur une promesse de rupture diplomatique, incarnée par un discours d’ouverture et une posture multilatérale.

Trump, lui, avance avec une posture opposée : celle d’un négociateur dur, attaché aux rapports de force, dont les démarches ont pourtant abouti à des accords concrets, comme les Accords d’Abraham. Là où Obama avait reçu le prix en amont d’un chantier diplomatique, Trump postule avec un bilan à défendre. Mais les deux figures souffrent, chacune à leur manière, d’un décalage entre l’image qu’elles projettent et les attentes implicites du comité : l’une trop idéalisée, l’autre trop clivante.