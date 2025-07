Coopération au Maghreb : un géant pétrolier va aider un voisin

(bashta, iStock at Getty Images)

L’Algérie et la Mauritanie veulent donner un nouveau souffle à leur coopération énergétique. La Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH) et le groupe algérien Sonatrach viennent d’ouvrir un chantier commun pour soutenir le développement du secteur pétrolier mauritanien, encore limité par des capacités techniques et logistiques modestes.

Une rencontre s’est tenue récemment à Nouakchott entre les responsables des deux entreprises. La Mauritanie, qui ambitionne de mieux structurer son segment aval, espère bénéficier de l’expérience de Sonatrach, dont le savoir-faire est reconnu sur le continent. Les discussions ont porté sur la création d’une coentreprise spécialisée dans la distribution des produits pétroliers. Ce projet vise à élargir le réseau d’infrastructures et à sécuriser les approvisionnements sur le marché national.

Publicité

Lors de cette réunion, un accord de confidentialité a été signé. Cet engagement encadre l’échange d’informations techniques, notamment sur l’exploration et le potentiel pétrogazier en Mauritanie. La démarche marque un pas important pour asseoir une coopération plus structurée entre les deux pays dans un secteur stratégique.

Aujourd’hui, la Mauritanie dispose d’installations de stockage limitées, ce qui freine la valorisation de ses ressources et complique l’exportation. Le partenariat avec Sonatrach apparaît comme une solution rapide pour améliorer les capacités logistiques et renforcer les perspectives de croissance du secteur.

Ce rapprochement entre Alger et Nouakchott illustre une dynamique où plusieurs États multiplient les alliances techniques pour mieux exploiter leur potentiel énergétique en Afrique. Pour la Mauritanie, l’objectif est de passer d’un statut de producteur modeste à celui d’un acteur plus solide, capable de répondre à ses besoins internes tout en valorisant ses ressources à l’international.

Les prochaines étapes consisteront à définir les contours précis de la coentreprise et à planifier les premiers investissements. Si la coopération se confirme, elle pourrait rapidement transformer le paysage pétrolier mauritanien, avec l’appui d’un partenaire expérimenté.