Dangote a généré 1.35 milliard $ grâce à sa cimenterie au cours du 1er semestre

ERIC PIERMONT/AFP

Le nom d’Aliko Dangote résonne depuis plusieurs années comme un symbole de réussite en Afrique. À la tête d’un véritable empire industriel, le milliardaire nigérian continue de démontrer sa capacité à s’imposer sur des marchés stratégiques. Dernière preuve en date : les performances impressionnantes de sa cimenterie, qui vient d’enregistrer un chiffre d’affaires de 1,35 milliard de dollars au premier semestre 2025.

Selon les informations publiées par Billionaire Africa, cette progression de 17,7 % par rapport à la même période de l’année précédente reflète la solidité du modèle économique de Dangote Cement, principal acteur du secteur sur le continent. Malgré une légère baisse des volumes vendus localement, l’entreprise a su tirer profit d’un contexte de hausse des prix et d’une demande toujours soutenue au Nigeria.

Publicité

Mais ce n’est pas uniquement sur le marché intérieur que Dangote affirme sa présence. Les exportations vers des pays comme le Ghana, le Cameroun et le Congo confirment la transformation du Nigeria en véritable plateforme régionale du ciment. Cette dynamique positionne le pays comme un fournisseur clé de matériaux de construction en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Derrière cette performance se cache une stratégie bien pensée. Les investissements constants dans les infrastructures et les projets immobiliers, tant au Nigéria que dans les pays voisins, alimentent une demande régulière. Clinker et ciment trouvent ainsi preneur dans des chantiers résidentiels, commerciaux ou transfrontaliers, renforçant la place du groupe dans la chaîne de valeur africaine.

L’ascension d’Aliko Dangote repose sur sa capacité à lire les besoins du continent. Dans un contexte où la construction est au cœur des politiques de développement, sa vision trouve un écho favorable sur plusieurs marchés. À travers Dangote Cement, c’est tout un modèle africain de production locale, de transformation industrielle et d’intégration régionale qui prend forme. Et si les chiffres du premier semestre 2025 sont aussi élevés, c’est bien parce que ce modèle répond à une demande réelle, portée par la croissance urbaine et les besoins en infrastructures.