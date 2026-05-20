Nigeria : Dangote lance un projet de port en haute mer pour booster ses exportations

Dangote Industries Limited a engagé les travaux préliminaires d’un port en eau profonde à Olokola, dans l’État d’Ogun, a annoncé le groupe le 19 mai 2026. Ce projet d’infrastructure maritime s’étendra sur plus de 10 000 hectares dans la zone franche d’Olokola et constitue un élément central de la stratégie Vision 2030 du groupe dirigé par le milliardaire Aliko Dangote.

Le groupe nigérian a dépêché une délégation dirigée par le Directeur Général des Infrastructures et de la Logistique, le Capitaine Jamil Abubakar, dans les communautés hôtes des États d’Ogun et d’Ondo pour entamer les consultations avec les parties prenantes. Lors de ces visites, Abubakar a exposé les ambitions du projet : « Le projet du port d’Olokola est une étape majeure pour ouvrir le potentiel économique du Nigeria, renforcer le commerce, réduire la pression sur les ports existants et soutenir la croissance industrielle. »

Un hub logistique pour les opérations d’exportation

Le port aura pour fonction principale de servir de plateforme d’exportation pour les produits du groupe, notamment les engrais, les produits pétrochimiques ainsi que les hydrocarbures raffinés provenant de la raffinerie de Lekki à Lagos. Dangote Industries Limited prévoit également d’en faire un hub pour de futures exportations de gaz naturel liquéfié. L’infrastructure facilitera en parallèle l’importation d’équipements industriels lourds et de matières premières, dans l’objectif d’intégrer toute la chaîne de valeur, de la production à l’exportation à l’échelle internationale.

Selon le groupe, ce projet devrait renforcer la position du Nigeria dans le commerce régional tout en améliorant sa compétitivité sur la scène mondiale. Situé à environ 100 kilomètres de la raffinerie de Lagos, Olokola pourrait également offrir une alternative stratégique aux ports déjà fortement saturés de la capitale économique nigériane.

Un retour stratégique après des années d’attentes

Dangote avait retiré son projet de raffinerie et d’une usine d’engrais d’Olokola il y a près d’une décennie, citant une rupture des relations avec l’ancien gouvernement d’Ogun State. Sous l’administration précédente du gouverneur Ibikunle Amosun, même le projet de cimenterie d’Itori de Dangote a subi des revers, avec la fermeture de la construction et même la démolition de l’installation en construction à deux reprises. Avec l’arrivée au pouvoir du gouverneur Dapo Abiodun et ses politiques favorables aux investisseurs, Dangote a décidé de revenir et investir à nouveau dans la Zone de libre-échange d’Olokola.

Les autorités traditionnelles des communautés visitées—dont l’Oba de Ode-Omi et l’Alara d’Araromi Seaside Kingdom—ont exprimé leur soutien au projet. L’État-major de la Marine nigériane a également confirmé sa coopération pour la sécurité maritime et la stabilité opérationnelle. Dangote Industries prévoit de débuter les levés topographiques et les études d’impact environnemental immédiatement après le feu vert des consultations locales. Le coût total du projet n’a pas été annoncé par Dangote Industries.