Débats sur les droits de l’Homme à Genève : L’INF  du Bénin s’engage pour les droits des femmes

Depuis le 23 juin 2025, la présidente de l’Institut National de la Femme (INF), Huguette Bokpè Gnacadja, est à Genève, en Suisse, pour la 59ème session du conseil des droits de l’Homme des Nations Unies. Cette session, axée sur la promotion et la protection des droits des femmes, permet au Bénin de réaffirmer ses engagements et de partager les avancées significatives réalisées en matière de leadership féminin et de lutte contre les violences faites aux femmes.

Avec le soutien de l’ambassadeur et représentant permanent adjoint du Bénin auprès des Nations Unies à Genève, Madame Bokpè Gnacadja a activement positionné l’institut national de la femme au centre des discussions internationales. Ses multiples interventions de haut niveau ont marqué les débats thématiques et mis en lumière l’engagement du Bénin sur la scène mondiale.

Lors d’une Table Ronde, le 24 juin, sur la violence sexiste dans les contextes de conflit, de post-conflit et de crise humanitaire, Madame Bokpè Gnacadja a mis en lumière le modèle institutionnel unique de l’Inf. Elle a rappelé l’audacieux pari du Bénin d’institutionnaliser la promotion du leadership féminin et la lutte contre toutes les formes de discriminations et de violences sexistes à travers une entité étatique entièrement dédiée aux femmes. Elle a conclu son intervention en insistant sur la détermination du pays à investir dans les femmes pour bâtir une société plus juste et inclusive.

La présidente de l’Inf a ensuite participé à un dialogue interactif sur les dimensions sexospécifiques des systèmes de santé et de soutien. Elle y a présenté une initiative nationale lancée par l’Inf en 2024, visant à rendre visible, reconnaître et compenser le travail domestique des femmes. Elle a également partagé les conclusions du forum national sur le bien-être économique des femmes au foyer, organisé en avril 2025 en collaboration avec le réseau Awln Bénin, le ministère des affaires sociales, des Ong et des partenaires techniques et financiers.

Au-delà de ses prises de parole officielles, Huguette Bokpè Gnacadja a activement participé à plusieurs évènements parallèles, contribuant de manière significative aux discussions sur la lutte contre la violence domestique et les mutilations génitales féminines. Sa participation à cette session annuelle a coïncidé avec la Journée internationale des femmes en diplomatie, renforçant ainsi la portée symbolique de ses interventions.

À quelques mois de la commémoration des 25 ans de la Résolution 1325 du conseil de sécurité de l’Onu sur les femmes, la paix et la sécurité, le Bénin, par la voix de la présidente de l’Inf, a clairement réaffirmé son engagement ferme à faire progresser les droits des femmes sur son territoire et même au-delà.