Décès de Hulk Hogan : hommage émouvant de son fils Nick après l’annonce

Hulk Hogan (Rob Kim/Getty Images)

Le monde du divertissement est en deuil après l’annonce du décès de Hulk Hogan, figure emblématique du catch américain. L’ancien champion s’est éteint le 24 juillet à son domicile de Clearwater, en Floride, à la suite d’un arrêt cardiaque. Les secours sont intervenus rapidement, mais la cause exacte du décès n’a pas encore été confirmée publiquement.

Une icône de la culture populaire américaine

Connu pour son charisme et son style flamboyant, Hulk Hogan, de son vrai nom Terry Bollea, a marqué plusieurs générations à travers ses apparitions dans les rings de la WWE et à la télévision. Sa carrière, entamée dans les années 1980, a fait de lui l’un des visages les plus reconnaissables du catch professionnel, en particulier à l’époque où ce sport-spectacle devenait un phénomène mondial. Il a également participé à divers projets cinématographiques et télévisés, consolidant son statut de célébrité bien au-delà du sport.

Le témoignage personnel de Nick Hogan

Son fils, Nick Hogan, a pris la parole sur les réseaux sociaux le 26 juillet pour exprimer sa peine. Dans un message chargé d’émotion et relayé chez nos confrères de Mensjournal, il a évoqué les souvenirs partagés avec son père depuis son retour en Floride, soulignant leur proximité durant les dernières années.

« Mon père était la personne la plus incroyable que j’aie jamais connue. Il restera mon héros. Il n’était pas seulement mon père, mais aussi mon mentor et mon meilleur ami, » a-t-il écrit. Il a également remercié ceux qui lui ont apporté leur soutien ces derniers jours, reconnaissant que la perte est « accablante et extrêmement difficile » à vivre.

Une vie familiale marquée par des épreuves

Hulk Hogan laisse derrière lui deux enfants, Nick et Brooke, issus de son mariage avec Linda Hogan, qu’il avait épousée au début des années 1980. Le couple avait mis fin à leur union en 2009, après plus de 20 ans de vie commune. Malgré les turbulences médiatiques entourant leur séparation, les enfants sont restés proches de leur père, comme en témoigne l’hommage public de Nick.

Un héritage sportif et culturel durable

Le décès de Hulk Hogan marque la fin d’une époque pour de nombreux fans de catch à travers le monde. Son impact sur l’univers du divertissement, aussi bien sur le ring que dans la culture populaire américaine, continue d’influencer les nouvelles générations de catcheurs et de spectateurs. Son nom demeure associé à une période charnière du catch mondial, faite de spectacles grandioses, de personnages hauts en couleur et de slogans devenus cultes.

Alors que les hommages affluent de toutes parts, une question reste en suspens : comment l’univers du catch perpétuera-t-il l’image d’un homme qui, pendant des décennies, a incarné aux yeux de beaucoup la figure du héros invincible ?