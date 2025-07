Dessalement au Maghreb : cette usine géante va changer la donne

Une usine de dessalement (DR)

Le groupe public Sonatrach a franchi un cap majeur dans le renforcement des capacités hydriques de l’Algérie avec l’achèvement de la phase finale d’intensification de la production de l’usine de dessalement de Kouda El Darouiche, implantée dans la commune de Berrihane, wilaya d’El Tarf. En moins de 48 heures, les équipes techniques ont mené à bien cette étape cruciale, conformément au calendrier de mise en service progressive.

Ce projet marque une avancée stratégique dans la politique nationale de résilience face à la pénurie d’eau. Grâce à une capacité de production de 300 000 mètres cubes par jour, l’usine est appelée à répondre aux besoins essentiels de plus de trois millions de personnes, principalement dans les wilayas d’El Tarf et d’Annaba.

Un projet structurant pour l’aménagement du territoire

Le site de Kouda El Darouiche s’inscrit dans une dynamique d’investissement visant à sécuriser l’accès à l’eau potable pour les populations situées dans des zones souvent confrontées à des pénuries saisonnières. L’entrée en pleine capacité de cette infrastructure contribuera à stabiliser l’approvisionnement, à réduire la pression sur les ressources hydriques conventionnelles, et à renforcer la fiabilité du réseau de distribution.

En plus de ses bénéfices immédiats sur la vie quotidienne des citoyens, cette initiative s’aligne avec les objectifs du Plan national de l’eau qui privilégie les solutions alternatives face aux impacts du changement climatique et à la diminution des nappes phréatiques. L’option du dessalement, longtemps considérée comme coûteuse, gagne désormais en pertinence grâce à l’amélioration des technologies et à l’intégration progressive des énergies renouvelables dans le processus.

La montée en puissance du dessalement en Algérie

Depuis plusieurs années, l’Algérie mise sur le dessalement pour diversifier ses sources d’eau potable. À travers des partenariats publics et des efforts de modernisation industrielle, le pays ambitionne de porter sa capacité de production globale par dessalement à plus de 2,5 millions de mètres cubes par jour d’ici 2030. L’usine de Kouda El Darouiche devient ainsi un modèle de référence pour les futurs projets en cours d’étude ou de construction.

La stratégie nationale repose sur une approche régionale, adaptée aux spécificités locales. Dans ce cadre, l’Est algérien, longtemps moins couvert que les grandes métropoles de l’Ouest, bénéficie aujourd’hui d’un renforcement significatif de ses infrastructures hydriques. Cela devrait favoriser une meilleure répartition des ressources et soutenir le développement économique local, en particulier dans les secteurs agricoles et industriels.

Une réponse durable aux enjeux de l’eau

Alors que les tensions autour de l’eau s’intensifient dan la région, l’expérience algérienne illustre les choix politiques et techniques possibles pour faire face à la raréfaction de cette ressource vitale. En combinant technologies avancées, planification territoriale et engagement institutionnel, des solutions concrètes peuvent émerger pour garantir la sécurité hydrique des populations.