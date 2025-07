Deux fois millionnaire grâce à une erreur

Photo : Massachusetts Lottery

La loterie réserve parfois des surprises. Et quand le hasard se double d’une maladresse, les gains peuvent devenir vertigineux. C’est ce qu’a découvert, avec stupéfaction, un habitant du Massachusetts en encaissant non pas un, mais deux chèques d’un million de dollars.

Une erreur aux allures de miracle

Paul Corcoran, résident de Fitchburg, n’avait rien d’un joueur compulsif ni d’un stratège de la probabilité. Ce qu’il avait en revanche, c’est une habitude : jouer les mêmes numéros à la loterie Powerball depuis un certain temps. Le 9 juillet, en achetant un ticket à tirages multiples, il pensait avoir rempli sa part du rituel. Mais, persuadé à tort que ce billet avait expiré, il en a acheté un second, avec exactement la même combinaison.

Ce qui aurait pu passer pour une distraction banale s’est transformé en coup de théâtre : les deux billets se sont avérés gagnants. Même combinaison, même tirage, même montant : deux fois un million de dollars. Selon les autorités de la Massachusetts State Lottery, il s’agit des premiers tickets Powerball d’un million de dollars vendus dans les villes de Fitchburg et Leominster, où il a effectué ses achats.

La routine qui paye

Dans un monde où l’aléatoire règne en maître, la constance de Paul Corcoran a fini par payer. À l’opposé des parieurs qui changent sans cesse de tactique, il a misé sur la répétition. Une stratégie simple, presque monotone, mais qui a fini par lui rapporter gros.

Son geste n’était pourtant guidé par aucun pressentiment. L’achat du second ticket, fruit d’un malentendu, aurait pu être évité d’un simple coup d’œil sur son premier billet. Mais parfois, ce sont justement ces moments d’inattention qui transforment une journée banale en conte improbable.

Sans euphorie démesurée, l’homme a confié à la loterie ne pas avoir encore de plans précis pour ses gains. Peut-être est-ce là aussi une forme de sagesse, dans un monde où un tel coup de chance pourrait rapidement faire tourner les têtes.

Quand le hasard s’amuse

Ce type d’histoire alimente l’imaginaire collectif autour des jeux de hasard. Elle interroge sur les notions de chance, de destin et de probabilité. Combien de joueurs n’ont jamais vu leurs numéros sortir malgré des années de participation ? Et voilà qu’un simple doublon mène au double jackpot. Mais derrière l’anecdote, c’est aussi une illustration du rôle parfois inattendu de l’erreur humaine dans les grands coups du sort. À l’image d’un navigateur qui prendrait deux fois le même cap et tomberait deux fois sur un trésor.