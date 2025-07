Edito : 3 ans après… et demain ?

Photo : M.A pour LNT

Trois années. Ce n’est pas encore l’âge de raison, mais dans la vie d’un journal, c’est déjà une victoire. Une victoire sur l’oubli, sur l’incertitude, sur le doute. Une victoire arrachée, parfois à la douleur, souvent à la solitude. Une victoire que nous devons à la mémoire de feu Vincent FOLY, fondateur de La Nouvelle Tribune, et à tous ceux qui ont refusé que son rêve s’éteigne après lui.

Lorsque nous avons repris la parution régulière du journal le 4 juillet 2022, après des années de silence imposé, nous savions que rien ne serait simple. Mais nous ne savions pas encore à quel point l’épreuve serait rude. Mois après mois, il a fallu tout reconstruire. Reprendre la parole dans un écosystème transformé. Regagner la confiance des lecteurs, la reconnaissance des institutions, la crédibilité auprès des partenaires.

Il a aussi fallu faire face à l’inacceptable : le départ brutal de celui qui avait porté ce journal à bout de bras. Vincent FOLY n’aura pas vu ce second souffle. Mais son esprit, lui, ne nous a jamais quitté. Il continue d’inspirer nos réflexions, guider nos choix et nous rappeler l’importance de rester fidèles à nos convictions, même dans les moments de doute.

Trois ans plus tard, nous sommes toujours debout. Plus déterminés que jamais. Mieux équipés, mieux organisés, plus lucides aussi. Ce journal n’est plus seulement ce qu’il fut. Il est devenu une responsabilité partagée. Avec ma sœur, mon frère, et toute l’équipe rédactionnelle, nous avons fait le serment de ne jamais lâcher. Et ce serment, chaque publication l’honore.

Sans bruit mais avec détermination, nous traçons une voie. Une voie nouvelle, façonnée par l’expérience passée mais résolument tournée vers demain. Depuis sa renaissance, ce que nous façonnons chaque jour avec La Nouvelle Tribune, c’est une œuvre de mémoire et de présence : une page d’histoire en construction, écrite avec celles et ceux qui croient encore à la puissance du verbe et à l’exigence du sens.

À La Nouvelle Tribune, nous ne faisons pas que rapporter des faits. Nous abordons les sujets pour entretenir le débat au sein de l’opinion citoyenne, en toute indépendance, dans l’espoir d’apporter notre modeste pierre à l’édifice de la construction de notre beau pays, le Bénin. Ce pari éditorial, nous le tenons jour après jour, avec la rigueur et la passion qui nous animent.

Nous savons aussi que nous ne sommes pas seuls. En cet instant précis, je tiens à dire merci. Merci à nos partenaires — institutions comme individus — qui, dès les premiers instants, ont cru en notre capacité à renaître. Vous avez été bien plus que des soutiens : vous avez été des alliés, parfois même des remparts.

Merci aux lecteurs fidèles, aux journalistes de la rédaction, aux pigistes engagés, au monteur, au distributeur, à ceux qui partagent, commentent, critiquent et nous poussent à faire mieux. La Nouvelle Tribune, ce n’est pas qu’un journal. C’est une agora. Une voix libre dans le tumulte. Un espace pour penser autrement, sans peur, sans diktat.

Oui, il reste des défis. Financiers, technologiques, éditoriaux. Mais il y a surtout cette conviction, intacte, que notre rôle est plus vital que jamais. Trois ans, c’est peu. Mais c’est assez pour comprendre qu’on peut tomber … et se relever. Et maintenant ? Maintenant, on avance. Encore. Ensemble !

Mensah FOLY

Directeur Général

La Nouvelle Tribune