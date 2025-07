Elon Musk : en froid avec Trump, sa popularité explose en Chine

Photo Number 10 (CC BY-NC-ND 2.0).

Ces dernières semaines, les relations entre Elon Musk et Donald Trump ont tourné à l’orage politique. Ce qui s’apparentait autrefois à une entente tacite s’est mué en affrontement frontal. À l’origine de la discorde : le projet de loi budgétaire « One Big Beautiful Bill » porté par Trump, qui prévoyait une réduction drastique des subventions aux entreprises technologiques. Musk, qui avait accepté de diriger le Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE), a claqué la porte au printemps 2025, dénonçant des mesures nuisibles pour l’innovation et les ambitions spatiales américaines. Le ton est rapidement monté : Trump a publiquement envisagé l’expulsion de Musk, pourtant citoyen américain depuis deux décennies, tout en menaçant de mettre fin à ses contrats fédéraux. Musk a contre-attaqué en soutenant un rival républicain, en accusant Trump de dissimulations liées à l’affaire Epstein, et surtout en évoquant la création d’un nouveau parti politique, l’« America Party ». La fracture est totale, et les répercussions dépassent désormais les frontières américaines.

Un engouement inattendu venu de Chine

Alors que le climat politique s’alourdit aux États-Unis, Elon Musk trouve un écho inattendu à l’autre bout du globe. En Chine, sa proposition de créer un parti politique a généré un véritable enthousiasme sur les réseaux sociaux. Le mot-clé #MuskWantsToBuildAnAmericaParty a rapidement enflammé Weibo, atteignant 37 millions de vues, propulsant Musk au rang de phénomène politique virtuel. Certains internautes le décrivent comme une figure capable de réconcilier technologie et gouvernance, d’autres l’imaginent en leader planétaire alternatif. L’un d’eux écrit, non sans emphase : « Frère Musk, vous avez plus d’un milliard de personnes en Chine qui vous soutiennent. » Ce phénomène dépasse la simple admiration technophile : dans une société où les élites politiques sont peu contestées, voir un entrepreneur défier une figure comme Trump est perçu comme un acte audacieux, voire inspirant.

Une fascination géopolitique révélatrice

Cet engouement pour Musk sur le sol chinois s’explique aussi par une forme de projection idéalisée. Figure de l’innovation, maître des fusées, architecte des voitures électriques et désormais rebelle politique, Musk incarne aux yeux de nombreux internautes chinois un contre-modèle à la rigidité des dirigeants traditionnels. En défiant Trump, il apparaît comme l’homme qui ose dire non même face au péril de ses intérêts économiques. Ce positionnement, volontaire ou non, le transforme en figure symbolique d’un nouveau type de leadership – plus agile, plus imprévisible, et paradoxalement plus admiré à Pékin qu’à Washington ces jours-ci. En misant sur l’ »America Party« , Musk ne crée pas seulement une rupture politique : il provoque aussi un effet de miroir mondial, où ses batailles internes deviennent des récits transnationaux.

Tandis que les repères du pouvoir peinent à se renouveler, le surgissement de Musk dans l’arène politique intrigue autant qu’il séduit. Qu’il concrétise ou non son aventure politique, il est déjà parvenu à déplacer le centre de gravité du débat public – jusqu’à devenir, malgré lui, l’idole inattendue d’une jeunesse chinoise en quête de récits disruptifs.