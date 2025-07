Elon Musk félicité par un de ses concurrents, voici pourquoi

Getty Images

Le marché des véhicules électriques connaît une redistribution des forces avec l’émergence des marques chinoises comme sérieux concurrents de Tesla. Xiaomi et BYD illustrent parfaitement cette dynamique concurrentielle en capitalisant sur les difficultés commerciales de l’entreprise d’Elon Musk.

BYD, toujours, affiche des performances exceptionnelles avec une progression de 25 % sur les véhicules 100 % électriques et 47 % en intégrant les hybrides rechargeables, contrastant avec la stagnation des volumes de Tesla. L’exemple le plus frappant reste le lancement spectaculaire du SUV électrique SU7 de Xiaomi, qui a pulvérisé tous les records avec 132 467 unités livrées entre janvier et mai 2025, générant des délais de livraison pouvant atteindre 59 semaines.

Une diplomatie entrepreneuriale surprenante

Malgré cette concurrence féroce, Lei Jun, dirigeant de Xiaomi, adopte une approche communicationnelle inhabituelle en félicitant publiquement Tesla sur les réseaux sociaux chinois. Cette démarche contraste avec les pratiques habituelles du secteur, où les rivalités s’expriment généralement de manière plus frontale. Lei Jun a ainsi salué les avancées technologiques de Tesla en matière de conduite autonome.

Cette reconnaissance mutuelle reflète une forme de respect professionnel entre dirigeants, même si les enjeux commerciaux demeurent considérables. Lei Jun a particulièrement mis en avant les innovations Tesla dans le domaine FSD (Full Self-Driving), reconnaissant humblement que Xiaomi avait encore des apprentissages à réaliser.

Vers une coexistence concurrentielle respectueuse

Cette approche signée Lei Jun illustre une stratégie de communication sophistiquée qui dépasse les simples joutes commerciales. Contrairement aux échanges parfois acerbes d’Elon Musk sur X, le patron de Xiaomi privilégie une tonalité constructive sur Weibo et Douyin, valorisant les réussites sectorielles plutôt que de les dénigrer. Cette posture pourrait révéler une maturité stratégique visant à légitimer Xiaomi comme acteur technologique respecté, capable de rivaliser avec Tesla tout en maintenant des relations professionnelles cordiales dans un secteur en pleine transformation.