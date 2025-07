Elon Musk s’en prend à la France, on vous explique tout

Elon Musk (Grzegorz Wajda / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)

Elon Musk affiche ouvertement ses convictions libertariennes, plaçant la liberté d’expression au centre de sa philosophie personnelle et entrepreneuriale. Le milliardaire américain utilise sa plateforme X comme un outil de promotion idéologique, n’hésitant pas à critiquer directement les personnalités politiques et les institutions étatiques qui s’opposent à ses principes.

Cette position radicale crée des tensions croissantes avec plusieurs gouvernements européens, notamment la France et le Parlement européen, qui multiplient les critiques et les initiatives réglementaires à l’encontre du réseau social. Les autorités judiciaires françaises ont d’ailleurs lancé une enquête approfondie sur le fonctionnement algorithmique de la plateforme, suspectant des manipulations potentielles dans la diffusion des contenus.

Accusations croisées et refus de coopération

X dénonce vigoureusement cette enquête comme une « censure politique » motivée par des considérations partisanes plutôt que par des préoccupations légitimes de transparence. La société américaine a catégoriquement refusé de fournir l’accès à son algorithme de recommandation et aux données utilisateurs réclamés par les enquêteurs français.

Cette résistance s’accompagne de critiques sur l’impartialité de la procédure, X pointant notamment l’implication de David Chavalarias, mathématicien du CNRS et créateur d’HelloQuitteX, un outil facilitant la migration vers des plateformes concurrentes. La gendarmerie nationale examine désormais les soupçons d’infractions liées à l’altération de systèmes informatiques et à l’extraction frauduleuse de données.

Enjeux géopolitiques et influence algorithmique

Ces controverses s’inscrivent dans un contexte plus large de tensions géopolitiques, notamment après les critiques adressées à Musk pour ses interventions dans les élections allemandes en janvier dernier. Ce dernier s’était ouvertement positionné en faveur de l’AfD, le groupe d’extrême-droite.

Les accusations françaises (et plus globalement, les soupçons européens) portent sur la manipulation algorithmique favorisant certains contenus, particulièrement ceux du propriétaire de la plateforme et de ses soutiens politiques, au détriment d’une diffusion équilibrée de l’information. Des accusations également faites à l’encontre de Grok, l’IA de X, qui est soupçonnée par certaines personnes de promouvoir contenus et idées proches d’Elon Musk.