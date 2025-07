Elon Musk : ses détracteurs ouvrent un nouveau front contre lui

Photo: Andrew Harnik/Getty

L’inauguration d’un restaurant pourrait sembler anodine. Mais lorsqu’il s’agit d’Elon Musk, les projecteurs s’allument, et avec eux, la controverse. À Los Angeles, l’ouverture du nouveau « Tesla Diner », restaurant flambant neuf de la marque automobile de Musk, a attiré bien plus que des curieux ou des fans de technologie. Des dizaines de manifestants s’y sont également invités, bien décidés à exprimer leur mécontentement à l’égard du milliardaire.

D’après les informations du Parisien, ils étaient environ 75 à se rassembler devant l’établissement, quelques jours après son ouverture officielle. Le collectif à l’origine de cette mobilisation est « Tesla Takedown », se présente comme un groupe prônant des actions pacifiques. Leur but est de dénoncer l’influence grandissante d’Elon Musk dans la sphère politique américaine et plus précisément ce qu’ils perçoivent comme une proximité inquiétante avec l’extrême droite.

Pour marquer les esprits, les militants ont déployé des ballons gonflables à l’effigie de Musk, bras tendu. Une mise en scène symbolique censée rappeler un geste controversé que le patron de Tesla aurait effectué lors de l’investiture de Donald Trump. Certains ont interprété ce geste comme un salut nazi, même si cette lecture reste sujette à débat.

Fidèle à lui-même, Elon Musk n’a pas tardé à réagir sur X. Dans un message publié sur son compte, il a balayé les critiques, qualifiant l’action de « mise en scène financée », sans impact réel. Il s’est interrogé sur l’origine du soutien logistique de cette mobilisation, insinuant qu’elle pourrait être manipulée en coulisses : « Il s’agit évidemment d’une attaque payée, sans aucun soutien populaire…La seule question qui se pose est : qui les paie ? » a-t-il déclaré sur X.

L’affaire relance une nouvelle fois les débats autour de l’homme d’affaires, devenu au fil des années une figure clivante aux États-Unis. Pour certains, Musk incarne l’innovation et l’audace entrepreneuriale. Pour d’autres, il est désormais synonyme de provocation et de positions politiques jugées inquiétantes. Chaque sortie publique, chaque geste ou décision de Musk, semble aujourd’hui observé à la loupe, dans un contexte politique américain particulièrement tendu. Reste à savoir si cette mobilisation à Los Angeles en appellera d’autres, ou si elle restera un simple épisode symbolique autour d’un restaurant… devenu, en quelques heures, le théâtre d’un bras de fer idéologique.