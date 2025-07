En coma depuis 20 ans, ce prince arabe est décédé

Le prince Al-Waleed alité

Membre de la puissante dynastie saoudienne, Al Waleed ben Khaled ben Talal Al Saoud, surnommé le prince endormi, est décédé ce 19 juillet 2025 à l’âge de 36 ans. Fils de Khaled ben Talal, neveu du milliardaire Al Waleed ben Talal et petit-fils du prince Talal ben Abdelaziz, il avait été victime en 2005 d’un grave accident de la route à Londres, à l’âge de 15 ans. L’hémorragie cérébrale provoquée par le choc l’avait plongé dans un coma profond dont il ne s’est jamais réveillé.

Une annonce chargée d’émotion

La nouvelle de son décès a été partagée publiquement par son père, le prince Khaled ben Talal, dans un message empreint de douleur : « Avec un cœur qui croit en la volonté et le destin de Dieu, et avec une profonde tristesse, nous pleurons notre bien-aimé fils… Qu’Allah ait pitié de lui. »

Publicité

Durant deux décennies, la famille princière a refusé l’arrêt des soins, espérant un jour le voir sortir de son état. Malgré des années de coma, le prince présentait parfois de légers mouvements réflexes, ce qui avait renforcé la conviction de son entourage que l’espoir restait permis. Il était pris en charge au King Abdulaziz Medical City de Riyad, sous assistance respiratoire et nutritionnelle.

Un symbole de foi et de ténacité

Le destin tragique du jeune prince avait profondément touché l’opinion publique en Arabie saoudite et dans le monde arabe. Son histoire, faite de patience et de foi, est devenue une sorte de parabole contemporaine sur l’attachement à la vie et la puissance des liens familiaux. Pendant vingt ans, ses proches n’ont cessé de prier et de partager régulièrement des nouvelles sur son état, espérant un miracle.

Les prières funéraires ont été organisées ce 20 juillet 2025 à la grande mosquée Imam Turki ben Abdallah de Riyad, en présence de nombreux membres de la famille royale et de fidèles venus lui rendre hommage. Sa disparition marque la fin d’un long chapitre, celui d’un jeune homme dont la vie s’est figée trop tôt, et qui restera dans la mémoire collective comme le prince endormi.