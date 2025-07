Énergie au Maghreb : un projet de 10 milliards en discussion

(Shaun Dakin sur Unsplash)

La nécessité de transformer en profondeur le secteur énergétique pousse les pays du Maghreb à s’appuyer davantage sur des sources d’énergie renouvelable pour répondre à la demande croissante d’électricité. Cette évolution s’appuie notamment sur les richesses naturelles exceptionnelles du désert saharien, reconnu pour son fort potentiel solaire et éolien, idéal pour produire une énergie propre et durable.

Un partenariat ambitieux pour exploiter l’énergie du Sahara

Dans la région désertique du Sahara marocain, un projet colossal de 10 milliards de dollars vise à construire de vastes parcs éoliens capables de fournir plusieurs milliers de mégawatts, représentant une part considérable de l’électricité nationale et renforçant la transition vers des sources d’énergie plus écologiques. Ce projet cité par le site Attaqa, est porté par un trio d’acteurs majeurs issus des Émirats arabes unis : TAQA, Masdar et AMEA Power, qui sont en pourparlers avancés avec le Maroc pour concrétiser cette initiative.

Le désert, une ressource naturelle insoupçonnée

Loin d’être une contrée aride et stérile, le Sahara offre des conditions climatiques idéales pour capter l’énergie du vent. Cette zone bénéficie de vents réguliers et puissants qui peuvent être transformés en électricité grâce à des turbines modernes. Ce « réservoir naturel » d’énergie propre pourrait jouer un rôle déterminant dans la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles, tout en créant des opportunités économiques locales à travers le développement des infrastructures et la création d’emplois.

Une étape clé vers une énergie renouvelable régionale

Cette initiative démontre la volonté du Maroc d’adopter une stratégie énergétique tournée vers l’avenir, en réduisant sa vulnérabilité aux fluctuations des énergies traditionnelles. En s’appuyant sur ce projet, le pays pourrait renforcer son autonomie énergétique tout en limitant son impact environnemental. De plus, la réussite de ce partenariat pourrait inspirer d’autres pays maghrébins à lancer des projets similaires, contribuant ainsi à transformer durablement le paysage énergétique régional.

Cette opération ambitieuse s’appuie sur un potentiel naturel exceptionnel et un engagement croissant à développer une énergie propre, répondant aux défis urgents d’aujourd’hui et aux besoins de demain.