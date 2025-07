Expo Osaka 2025 : le Bénin à l’honneur au Women’s Pavilion

Photo: DR

Le Bénin a mis en valeur la créativité féminine à l’Exposition universelle d’Osaka, en organisant, le 4 juillet 2025, une journée culturelle au Women’s Pavilion de la Fondation Cartier. Cette rencontre, intitulée « Les Amazones de l’Art », s’est déroulée dans l’un des espaces les plus visités de l’exposition, dédié au dialogue autour de l’égalité entre les genres.

Parmi les rares pays africains présents dans ce pavillon, le Bénin a proposé une programmation en trois temps : une exposition d’œuvres, la projection d’un mini-documentaire, suivie d’une conférence-débat. Le public japonais et international a pu découvrir les créations de huit artistes plasticiennes béninoises, entre peinture, sculpture, photographie et art textile, articulées autour de la transmission, de la résilience et de l’expression au féminin.

La conférence-débat a permis d’évoquer le rôle des femmes dans la création contemporaine et l’héritage historique des Amazones du Dahomey. La Commissaire d’exposition, Carole Borna, est revenue sur la vision portée par le gouvernement béninois à travers cette initiative. Deux invitées ont ensuite pris la parole : Flora Coquerel, Miss France 2014, engagée en faveur de la santé maternelle au Bénin, et Mèdèssè Nathalie Sagbo, autrice de la bande dessinée Tassi Hangbé, consacrée à une reine méconnue du Danxomè.

Le Women’s Pavilion, conçu par l’architecte Yuko Nagayama et scénographié par Es Devlin, se distingue par une structure en bois inspirée d’une technique japonaise. Dévoilée à Dubaï en 2020, l’installation a été réutilisée à Osaka dans une démarche écoresponsable. Cette présence du Bénin s’inscrit dans le programme du pavillon national Benin Horizons, coordonné par l’Agence Bénin Tourisme. Elle traduit une stratégie diplomatique fondée sur la culture et l’inclusion comme leviers d’attractivité.