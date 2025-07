Festival des Masques au Bénin : Ce qu’il faut savoir de l’édition 2025

Porto-Novo s’apprête à vibrer les 2 et 3 août 2025 au rythme de la deuxième édition du Festival des Masques. Porté par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, cet événement se positionne comme un rendez-vous majeur de mise en valeur du patrimoine immatériel du Bénin et de l’Afrique de l’Ouest.

Face à la presse, ce vendredi 18 juillet à l’Art Résidence Hôtel d’Avakpa, les organisateurs ont dévoilé les grandes lignes de cette édition, en présence du ministre Jean-Michel Hervé Babalola Abimbola. Il a rappelé l’ambition du gouvernement de faire du festival bien plus qu’une simple animation culturelle. « Ce festival est un rendez-vous de l’histoire », a-t-il martelé, soulignant son rôle dans la transmission de la mémoire collective. Selon lui, chaque mascarade, chaque rituel, chaque scène est porteuse de sens, incarnant une identité vivante.

Publicité

Le maire de la capitale, Charlemagne Yankoty, voit dans cet événement une opportunité stratégique. « Après une première édition réussie, cette nouvelle étape marque notre engagement à faire de Porto-Novo un haut lieu de la culture africaine », a-t-il affirmé. Il a également mis en avant la portée pédagogique du festival, destiné à mieux faire connaître une tradition parfois occultée ou mal comprise, malgré sa forte charge symbolique dans l’imaginaire collectif.

Le directeur de l’Agence Bénin Tourisme, Sindé Chékété, a pour sa part levé le voile sur un programme riche et diversifié. Au menu : colloque scientifique sur l’univers des masques, défilés sacrés sur les places de Porto-Novo, créations artistiques, et concerts populaires. Neuf sociétés de masques sont attendues, venues du Bénin, du Nigeria et de la Côte d’Ivoire, traduisant l’envergure régionale de l’événement.

Les soirées du 2 et 3 août s’annoncent festives, avec une programmation musicale qui fera dialoguer tradition et modernité sur le boulevard lagunaire. Le Festival des Masques 2025 s’annonce donc comme un moment fort de communion entre culture, spiritualité et création contemporaine. Il inscrit Porto-Novo au cœur d’une dynamique régionale de valorisation du patrimoine, entre transmission des savoirs, dialogue interculturel et rayonnement touristique.