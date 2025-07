Football : l’Arabie Saoudite cible une nouvelle fois une superstar

Photo Pixabay

Le championnat saoudien ne cesse de secouer l’échiquier du football mondial. En peu de temps, le pays a réussi à séduire plusieurs figures majeures du ballon rond. De Cristiano Ronaldo à Neymar, en passant par Benzema, Kanté ou Mahrez, le royaume a bâti une vitrine impressionnante. Derrière ces arrivées, une mécanique bien huilée : des offres au montant vertigineux, un appui politique assumé, et surtout, le bras financier du Fonds public d’investissement saoudien (PIF). Cette stratégie a propulsé la Saudi Pro League au centre des débats internationaux, en brouillant les frontières traditionnelles entre les ligues européennes, américaines et asiatiques.

Messi en ligne de mire

Dernier nom prestigieux à entrer dans le viseur des clubs du Golfe : Lionel Messi. L’attaquant argentin, aujourd’hui à l’Inter Miami, voit son contrat prendre fin dans moins de six mois. Une opportunité que le club d’Al-Ahli semble bien décidé à saisir. Selon L’Equipe, les discussions sont déjà engagées. L’objectif : convaincre l’ex-numéro 10 du Barça de rejoindre les pelouses saoudiennes dès la prochaine saison.

Publicité

Même si les contours exacts de l’offre ne sont pas publics, le club dispose d’un levier majeur : le soutien du PIF, déjà impliqué dans le développement d’autres grandes équipes du pays. Cette capacité à mobiliser d’importants moyens financiers permet au royaume d’approcher sans complexe les plus grandes icônes du sport. Et si Messi hésitait il y a un an, son avenir est de nouveau ouvert à toutes les spéculations.

Plus qu’un transfert, un symbole

Accueillir Messi ne relèverait pas seulement du recrutement sportif. Pour Riyad, il s’agirait d’un signal fort. Après avoir attiré l’un de ses rivaux historiques, Cristiano Ronaldo, puis d’autres figures du football européen, faire venir l’Argentin renforcerait l’image d’un championnat désormais incontournable. Chaque arrivée de star est donc pensée comme un levier diplomatique, culturel et économique, au-delà du rectangle vert.

À travers ces manœuvres, l’Arabie Saoudite poursuit sa volonté de s’imposer comme un centre d’influence dans le sport international. Le projet dépasse les simples performances des clubs locaux : il s’agit de redessiner le rôle du pays dans l’univers du football, avec des moyens et une audace que peu peuvent égaler.

La fin d’un cycle à Miami ?

Alors que la saison de MLS suit son cours, l’écho de l’intérêt saoudien résonne déjà autour de Messi. Sa décision, qui pourrait intervenir dans les mois à venir, sera scrutée de près. D’un côté, la stabilité et l’environnement américain ; de l’autre, un challenge inédit, dans un championnat en plein essor, prêt à tout pour écrire une nouvelle page de son histoire avec lui.

Publicité

L’approche d’Al-Ahli pourrait ainsi relancer un nouveau feuilleton autour du futur de l’Argentin. Mais au fond, ce possible transfert s’inscrit dans un mouvement plus vaste : celui d’une Arabie Saoudite déterminée à transformer le football en un véritable outil de puissance et de prestige.