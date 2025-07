Fortunes en France : ce milliardaire grimpe, voici les plus riches

Marie-Hélène Habert-Dassault. Photo: DR

Xavier Niel a su imposer sa marque dans le paysage économique français en révolutionnant le secteur des télécommunications. En rendant l’accès à Internet et aux services mobiles plus abordable, il a modifié en profondeur les habitudes de millions de consommateurs. Ce parcours, alliant audace et vision à long terme, lui permet aujourd’hui d’occuper la septième place du classement des plus grandes fortunes professionnelles françaises établi par Challenges, avec une richesse évaluée à 27,9 milliards d’euros.

Une progression remarquable dans le peloton de tête

Cette ascension confirme la force de son empire, dont les revenus annuels dépassent largement les dix milliards d’euros. Loin d’être figé sur ses acquis, Xavier Niel développe constamment ses investissements dans la tech, les médias et l’immobilier, et soutient activement les startups à travers son célèbre incubateur, Station F. Sa capacité à évoluer et à s’adapter dans un environnement en mutation rapide l’a propulsé au cœur du cercle très fermé des grands entrepreneurs du pays.

Les dynasties du luxe et de l’industrie toujours en tête

Au sommet de ce classement, la famille Hermès conserve une position dominante, incarnant l’excellence française dans le secteur du luxe. Juste derrière, Bernard Arnault et sa famille continuent de peser lourdement grâce à leur empire mondial du luxe. Les frères Wertheimer, propriétaires de la maison Chanel, complètent ce trio de tête, témoignant de la force durable des marques de prestige.

Plus loin dans ce groupe restreint, Françoise Bettencourt Meyers perpétue l’héritage de L’Oréal, tandis que les Dassault incarnent un pan historique de l’industrie française. Rodolphe Saadé, en charge d’un géant du transport maritime, représente quant à lui la montée en puissance d’un secteur essentiel à la mondialisation. Gérard Mulliez, célèbre pour son rôle dans la grande distribution, et François Pinault, avec ses investissements dans la mode et le luxe, apportent également leur poids au classement. Enfin, Emmanuel Besnier, figure incontournable de l’agroalimentaire, ferme ce top 10 des fortunes françaises.

Un paysage riche de diversité et de dynamiques multiples

Le classement révèle la coexistence de fortunes héritées et de créations entrepreneuriales récentes. Tandis que certains poursuivent des dynasties familiales bien établies, d’autres s’imposent grâce à des modèles innovants et audacieux. L’exemple de Xavier Niel montre parfaitement cette dualité : un entrepreneur visionnaire qui, tout en intégrant la modernité du numérique, rivalise désormais avec des noms historiques du luxe et de l’industrie.

Cette diversité témoigne d’une économie française qui, loin de se reposer uniquement sur ses acquis, accueille et valorise des profils variés capables d’écrire de nouveaux chapitres dans le domaine de la richesse et de l’influence.

Classement des grandes fortunes professionnelles en France en 2025 :