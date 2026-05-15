Fortunes : David Beckham devient le premier sportif milliardaire du Royaume-Uni

L’ancien international anglais David Beckham a dépassé le cap du milliard de livres sterling de patrimoine, d’après le classement annuel des grandes fortunes publié ce vendredi 15 mai par le Sunday Times. Il devient ainsi le premier sportif britannique à atteindre un tel niveau de richesse.

Dans son palmarès annuel des 350 personnes et familles les plus riches du Royaume-Uni, publié depuis 38 ans, le journal estime la fortune du couple Beckham à 1,185 milliard de livres sterling (environ 1,36 milliard d’euros). Cette richesse provient notamment d’investissements dans le football, la restauration, l’immobilier et la mode. Comparée à l’estimation de 500 millions de livres sterling l’année précédente, leur fortune aurait plus que doublé.

Une trajectoire bâtie bien après les terrains

Après avoir porté les maillots de grands clubs comme Manchester United, Real Madrid et Paris Saint-Germain avant de mettre un terme à sa carrière, David Beckham a développé un vaste portefeuille d’activités économiques. L’ancien footballeur est désormais copropriétaire du club américain Inter Miami CF, où évolue Lionel Messi depuis 2023.

La fortune du couple repose aussi en partie sur les activités de Victoria Beckham. Sa marque de mode ainsi que sa gamme de cosmétiques ont généré un chiffre d’affaires de 100 millions de livres sterling en 2026. Cette performance intervient après des années difficiles, évoquées par la créatrice dans une docu-série diffusée sur Netflix en octobre dernier, où elle racontait avoir traversé une période compliquée marquée par d’importantes pertes financières et la menace de disparition de sa marque.

Le palmarès global des fortunes britanniques en légère hausse

Au-delà du cas Beckham, le Sunday Times souligne que les 350 plus grandes fortunes britanniques répertoriées en 2026 cumulent une richesse de 784 milliards de livres sterling, soit une hausse de 1,4 % comparée à 2025. Cette somme équivaut à près d’un quart du PIB du Royaume-Uni. Le journal prévoit de publier l’intégralité du classement ce week-end.