Fortunes : Le patrimoine de Dangote a augmenté de 634 millions $ en 2025

L’année 2025 s’annonce florissante pour Aliko Dangote. Le milliardaire nigérian continue d’imposer sa marque sur le paysage économique africain, et même au-delà. Sa richesse personnelle a connu une progression notable ces derniers mois, portée par des actifs industriels stratégiques et un contexte boursier favorable.

D’après les données relayées par Billionaire Africa, l’homme d’affaires a vu sa fortune croître de plus de 630 millions $ depuis le début de l’année. Une envolée qui le place aujourd’hui à la tête d’un patrimoine estimé à 28,7 milliards $, selon le classement actualisé de l’indice Bloomberg des milliardaires. Il reste ainsi l’homme le plus riche d’Afrique et se rapproche doucement du seuil symbolique des 29 milliards.

Ce renforcement s’explique en grande partie par la dynamique de sa méga-raffinerie de pétrole, devenue l’un des piliers de son empire. Avec une participation majoritaire estimée à plus de 92 %, Dangote tire un avantage conséquent de cette infrastructure stratégique, qui commence à produire à plein régime. L’impact de cette raffinerie dépasse le simple cadre du secteur pétrolier. Elle contribue également à réduire la dépendance du Nigeria aux importations de carburant, tout en réorientant la structure industrielle du pays.

Mais l’énergie n’est pas son seul atout. Le groupe Dangote s’appuie également sur des sociétés cotées en bourse, telles que Dangote Cement et Dangote Sugar Refinery. Ces entreprises, bien implantées dans plusieurs marchés africains, génèrent des revenus réguliers et renforcent la solidité de l’ensemble du groupe. La diversification opérée au fil des années se montre payante, surtout dans un contexte mondial où les investisseurs recherchent des valeurs sûres dans les économies émergentes.

Au-delà des chiffres, la trajectoire d’Aliko Dangote illustre un modèle de réussite fondé sur une vision industrielle à long terme. Contrairement à d’autres fortunes axées sur la technologie ou la finance, celle de Dangote repose principalement sur des infrastructures lourdes et des produits de consommation essentiels. Ce choix stratégique lui permet d’avoir un ancrage réel dans les économies locales, tout en bénéficiant d’une certaine stabilité face aux fluctuations des marchés mondiaux.