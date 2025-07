Fortunes : Mark Zuckerberg battu par un autre milliardaire

Photo : DR

Parti d’une simple idée lancée dans une chambre universitaire, Mark Zuckerberg a réussi à transformer Facebook en un géant mondial des réseaux sociaux, bouleversant la façon dont les individus échangent et partagent. Cette réussite lui a valu une immense richesse, principalement liée à la valorisation de Meta Platforms, le plaçant régulièrement parmi les milliardaires les plus riches de la planète. Pourtant, ce classement est loin d’être immuable : les fortunes peuvent évoluer rapidement, selon les fluctuations économiques et les performances des entreprises. Récemment, selon le classement établi par Forbes, Larry Ellison, cofondateur d’Oracle, a dépassé Mark Zuckerberg en prenant la deuxième place du classement mondial des milliardaires.

Larry Ellison, l’homme d’Oracle qui prend le dessus

Peu exposé médiatiquement par rapport à Zuckerberg, Larry Ellison demeure une figure incontournable du secteur technologique. En créant Oracle, il a développé un acteur majeur des logiciels de gestion et des bases de données, un pilier pour de nombreuses grandes entreprises. En juin, la valeur des actions Oracle a connu une forte progression de 32 %, stimulée par des résultats financiers supérieurs aux anticipations. Cette montée rapide a permis à la fortune d’Ellison d’augmenter de 56 milliards de dollars en l’espace d’un mois, pour s’établir à 262 milliards, dépassant ainsi celle de Zuckerberg, évaluée à 255 milliards.

Un jeu constant d’équilibres et de surprises sur les marchés

La progression rapide d’Ellison témoigne de la volatilité et de la dynamique propres aux grandes fortunes liées à la technologie. Tandis que Zuckerberg est confronté à de multiples enjeux, notamment en matière de régulation et d’évolution des usages, Ellison tire profit d’une entreprise ancrée dans des services indispensables et durables. Ce changement au sommet montre combien la position des milliardaires peut être remise en cause à tout moment, selon les performances économiques et les choix stratégiques des groupes qu’ils dirigent.

Stabilité versus innovation : un face-à-face continu

Ce basculement dans le classement rappelle que l’accumulation de richesses dans le secteur technologique ne dépend pas uniquement des innovations spectaculaires, mais aussi de la capacité à offrir des solutions fiables et durables. Pendant que Zuckerberg adapte sa stratégie pour rester au cœur des nouvelles tendances numériques, Ellison s’appuie sur une croissance stable et des résultats solides. La compétition pour les premières places reste ouverte, montrant que la richesse dans la tech est toujours sujette à de profondes mutations.