Galaxy Z Fold7, Z Flip7 et Flip7 FE : Samsung veut reprendre la main sur les pliables

Pionnier du smartphone pliant avec le lancement du premier Galaxy Fold en 2019, Samsung s’est imposé comme le chef de file d’un marché encore émergent. Grâce à ses écrans flexibles et son format innovant, la marque sud-coréenne avait alors plusieurs longueurs d’avance. Mais depuis, les constructeurs chinois — Huawei, Honor ou encore Oppo — ont comblé l’écart, proposant des modèles plus légers, plus fins ou mieux optimisés. Conscient de ce recul, Samsung revient en force avec une nouvelle gamme composée des Galaxy Z Fold7, Z Flip7 et Z Flip7 FE, combinant design repensé, puissance renforcée et intégration poussée de l’intelligence artificielle.

Un design plus affiné pour séduire à nouveau

Avec seulement 8,9 mm d’épaisseur une fois replié, le Galaxy Z Fold7 devient le modèle le plus fin de la gamme. Il affiche un grand écran intérieur de 8 pouces et un écran externe de 6,5 pouces au format 21:9, facilitant la navigation et la saisie. À ses côtés, le Z Flip7 conserve son format compact à clapet, mais se dote d’un écran externe élargi à 4,1 pouces, avec un affichage bord à bord presque total. L’écran principal AMOLED de 6,9 pouces (120 Hz) assure une fluidité remarquable.

Les deux modèles gagnent également en robustesse grâce à un châssis en Armor Aluminum, du verre Gorilla Glass Victus 2, et une certification IP48 garantissant une résistance accrue à la poussière et à l’eau. Le Z Flip7 FE, quant à lui, reprend les lignes du modèle principal tout en allégeant certaines caractéristiques, afin d’être proposé à un tarif plus accessible.

IA embarquée, autonomie renforcée et version FE plus abordable

Sous Android 16 et l’interface One UI 8, l’ensemble de la gamme profite des nouvelles fonctions Galaxy AI, avec la traduction en direct, le résumé de texte, la transcription audio, ou encore Circle to Search. Le Z Fold7 embarque un triple capteur photo, dont un module principal de 200 mégapixels, tandis que le Z Flip7 repose sur un appareil de 50 mégapixels, amélioré par le moteur ProVisual. Ces avancées visent autant les créateurs de contenu que les utilisateurs professionnels.

Côté performances, Samsung mise sur les dernières puces : Snapdragon 8 Elite pour le Fold7, Exynos 2500 pour le Flip7, et une version plus légère dans le Flip7 FE. L’autonomie a été revue à la hausse, avec des batteries allant jusqu’à 4 400 mAh, permettant une journée complète d’utilisation.

Avec cette triple offre — haut de gamme, compact et version accessible — Samsung tente de couvrir tous les segments et de relancer sa domination sur un marché qu’il a contribué à créer, mais où la concurrence s’est durcie. Les appareils seront disponibles à partir du 25 juillet, avec des précommandes déjà ouvertes.